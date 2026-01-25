Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, İstanbul'a geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, İspanya'nın Girona takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak transfer etti. Genç futbolcu, İstanbul'a gelerek taraftarlarla buluştu ve kulübe katılmanın mutluluğunu ifade etti.

Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşma sağladığı Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum bölgesinde Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın ardından bir transfer daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda İspanya'nın Girona takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Asprilla, İspanya'nın kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. 22 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yaser Asprilla, böyle büyük bir kulübe geldiğinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Taraftarın karşılaşması da çok güzel oldu. Çok büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza eminim. İki pozisyonda da oynayabilirim. Önemli olan takımıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran ile çocukluk arkadaşı olduklarını söyleyen Asprilla, "Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız, çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımızdan eminim" diye konuştu.

Taraftarların yanına giderek üçlü çektiren Kolombiyalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz

4 günde de rahat durmamışlar! Kandil ve YPG'yi açıkça uyardılar
Özel'in 'Raconu kessin' çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır

Özel'in "Raconu kessin" çağrısına yanıt verdi: Tuzağa düşürebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi

Minneapolis yangın yeri, NBA maçı da oynanmadı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi

Minneapolis yangın yeri, NBA maçı da oynanmadı
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Çocukların gözü önünde köpeği katletti

Bunu yapan insan olamaz! Çocukların gözü önünde katletti