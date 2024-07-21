Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak

Transferin suskun takımlarından Galatasaray'da Galatasaray'da 8 numara arayışı sona eriyor. Sarı kırmızılılar, Zenit forması giyen Marcus Wendel için kesenin ağzını açtı. Transferin gerçekleşmesi halinde Süper Lig rekoru kırılacak.

BONSERVİSİNE 22 MİLYON EURO

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, pazarlıklarda sona yaklaştı. 26 yaşındaki futbolcu için ilk olarak çok yüksek bir bonservis talep eden Rus ekibi, 25 milyon euroya kadar düştü. Cimbom ise yaklaşık 20-22 milyon euroluk bir bedelle bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE SÜPER LİG REKORU KIRILACAK

Galatasaray, Wendel'i 17.05 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ile transfer ederse Süper Lig rekoru kırarak bir Türk kulübünün ödediği en yüksek bonservis olarak tarihe geçecek. Bu rekor Porto'dan 17.05 milyon euroya Jardel'i transfer eden Galatasaray'da bulunuyor.

WENDEL'İN MAAŞI

Yıldız orta saha ile de el sıkışan Aslan, Wendel'e yıllık yaklaşık olarak 4 milyon euro maaş ödeyecek. Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Galatasaray, bu transferi en kısa zamanda bitirerek oyuncuyu ikinci yurt dışı kampına yetiştirmek istiyor.

OKAN BURUK ISRARLA İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Brezilyalı orta sahanın Zenit'e Galatasaray'da oynamak için rest çekmesinin transfere etki edeceği belirtildi. Rus ekibinin ilk önce Wendel'i kesinlikle satmak istemediği ancak oyuncunun ısrarı sonunda geri adım atıldığı bildirildi. Galatasaray'ın bu transferde gözünün karartmasının nedeni ise uzun yıllardır 8 numarada yaşanan problem olduğu öğrenildi.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Geçen sezon Zenit formasıyla 35 maça çıkan ve 4 gol, 9 asistlik performans sergileyen Wendel, yeni sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. Rus ekibinin Süper Kupa'da Krasnodar'ı 4-2 yenerek kupayı müzesine götürdüğü maçta 1 gol, 2 asistle yıldızlaşan Brezilyalı futbolcu, ligin ilk maçında ise Krylya Sovetov'a karşı alınan 4-0'lık galibiyete de 2 asistle katkı verdi.