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Galatasaray ve Konyaspor C Grubu Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlikle Tamamlandı

Galatasaray ve Konyaspor C Grubu Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlikle Tamamlandı
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki son haftada Galatasaray, Konyaspor karşısında ilk yarıda gol atamadı. Müsabakanın ilk yarısında iki takım da net fırsatlar yakaladı ama gol sesi çıkmadı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Metehan'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Demir'in sert şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Berkan Kutlu'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz topu ilk hamlede kontrol edemedi. Araya giren Mertens, kale önünde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak hakem Muhammet Ali Metoğlu, faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum

Galatasaray: Günay Güvenç, Elias Jelert, Metehan Baltacı, Carlos Cuesta, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Dries Mertens, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu

Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Konyaspor: Deniz Ertaş, Nikola Boranijasevic, Josip Calusic, Riechedly Bazoer, Yasir Subaşı, Morten Bjorlo, Emmanuel Boateng, Danijel Aleksic, Tunahan Taşçı, Melih Bostan, Umut Nayir

Yedekler: Ahmet Daş, Uğurcan Yazğılı, Louka Prip, Guilherme, Marko Jevtovic, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Hamidou Keyta, Oğulcan Ülgün, Blaz Kramer

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sarı kartlar: Tunahan Taşçı (Konyaspor), Yunus Akgün (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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