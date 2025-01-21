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Galatasaray ve Dinamo Kiev 3-3 Berabere Kaldı

Galatasaray ve Dinamo Kiev 3-3 Berabere Kaldı
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UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak bir puan aldı. Maçta Abdülkerim Bardakcı ve Osimhen'in golleriyle öne geçen Galatasaray, rakibinin Yarmolenko ile attığı iki golle bu avantajını kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı kornerde Abdülkerim Baradakcı'nın kafa vuruşu sonrasında Barış Alper Yılmaz, arka direkte Tymchyk'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında mücadelenin hakemi Kristo Tohver, Barış Alper Yılmaz'a elle müdahale ettiğini işaret ederek, ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Hakem Kristo Tohver, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Barış Alper Yılmaz'a gösterdiği kartı iptal ederek penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

63. dakikada sağ taraftan Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Neshcheret son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada sağ taraftan Pikhalonok'un kullandığı köşe vuruşunda Yarmolenko'nun arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

81. dakikada sağ kanattan Buyalskyi'nin yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Yarmolenko, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından ağlara gönderdi. 3-3

90+3. dakikada sağ kanattan Yusuf Demir'in yaptığı ortada kale önünde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Neshcheret'de kaldı.

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sander Saga

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Batshuayi dk. 86), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jabobs, Berkan Kutlu (Kerem Demirbay dk. 73), Torreira, Yunus Akgün, Mertens (Yusuf Demir dk. 90+1), Barış Alper Yılmaz (Jelert dk. 86), Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Nelsson, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi (Salenko dk. 87), Mykhailenko, Shaparenko (Pikhalonok dk. 46), Voloshyn (Yarmolenko dk. 46), Kabaiev (Guerrero dk. 74), Vanat (Ponomarenko dk. 90+4)

Yedeler: Bushckan, Morgun, Diachuk, Rubchynskyi, Karavaiev, Dubinchak, Braharu

Teknik Direktör: Oleksandr Shovkovskyi

Goller: Sanchez (dk. 6), Abdülkerim Bardakcı (dk. 22), Osimhen (dk. 53 pen.) (Galatasaray), Vanat (dk. 45), Yarmolenko (dk. 68 ve 81) (Dinamo Kiev)

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Jaboks, Sanchez, Osimhen, Okan Buruk (Galatasaray), Shaparenko, Tymchyk, Pikhalonok, Mykhailenko, Vivcharenko (Dinamo Kiev) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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