Galatasaray ve Beşiktaş'taki 20 futbolcu derbide bir ilki yaşayacak

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide 20 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez iki ekip arasında oynanacak bir maçta forma giyecek.

20 FUTBOLCU BİR İLKİ YAŞAYACAK

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde 7 oyuncu, 4 Ekim Cumartesi günü yapılacak karşılaşmada ilk defa Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek. Beşiktaş'ta ise 13 futbolcu, forma giymeleri halinde kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev alacak.

BEŞİKTAŞ'TA 13 FUTBOLCU DERBİDE 'SİFTAH' PEŞİNDE

Siyah-beyazlılarda 13 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak. Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroya katılan David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin ile Kartal Kayra Yılmaz, görev alması durumunda siyah-beyazlı takımla ilk kez sarı-kırmızılılara rakip olacak. Öte yandan sakatlığı nedeniyle derbide sahada yer alamayacak Demir Ege Tıknaz da A takım seviyesinde Galatasaray müsabakalarında daha önce hiç forma giymedi.

GALATASARAY'DA 7 İSMİN İLK DERBİ HEYECANI

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak. Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Metehan Baltacı, Ismail Jacobs ile Yusuf Demir, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TA EN ÇOK FORMA GİYEN NECİP UYSAL

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, mevcut kadroda Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen isim olarak ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ta A takımda ilk kez 2009-2010 sezonunda forma şansı bulmaya başlayan 34 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar karşısındaki derbilerde ligde 17 maçla en fazla mücadele eden oyuncu konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipteki 17. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a karşı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Ayrıca Ersin Destanoğlu 6, Mert Günok 5, Salih Uçan 4, Milot Rashica ve Rıdvan Yılmaz 3'er, Jonas Svensson, Rafa Silva ve Emirhan Topçu 2'şer defa sarı-kırmızılı ekibe karşı Süper Lig'de görev yaptı.

GALATASARAY'DA EN TECRÜBELİ BARIŞ ALPER

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, ligde 7 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılardaki 5. sezonunu geçiren 25 yaşındaki milli futbolcu, ilk Beşiktaş derbisine 2021-22 sezonunda çıktı. Barış Alper, ligde siyah-beyazlı takıma karşı forma giydiği 7 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Öte yandan Lucas Torreira 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı beşer; Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Davinson Sanchez dörder; Mario Lemina ve Yunus Akgün üçer; Gabriel Sara ile Victor Osimhen ise 2'şer defa bu derbide forma giydi.