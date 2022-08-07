Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Isco'nun yeni kulübü belli oldu - Haberler

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Isco'nun yeni kulübü belli oldu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Isco'nun yeni kulübü belli oldu

Bir dönem Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Isco'nun yeni durağı belli oldu. Isco, transfer döneminin etkin ekiplerinden Sevilla'ya transfer oldu.

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30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Isco'nun yeni adresi belli oldu. Transfer döneminin başında Galatasaray ile, yakın zamanda da Beşiktaş ile ismi anılan Isco, Sevilla ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Isco'nun yeni kulübü belli oldu

2 YILLIK ANLAŞMA

Sevilla, Isco ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız orta saha sağlık kontrollerinden sonra imza atacak. Oyuncunun Sevilla'ya transferinde teknik direktör Julen Lopetegui'nin önemli bir rolü olduğu öğrenildi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Isco'nun yeni kulübü belli oldu

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Galatasaray Real Madrid Beşiktaş Spor Haberler

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