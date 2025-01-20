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Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı

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Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Hakim Ziyech, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşma sağladı. Faslı yıldız, sarı-kırmızılılardan ayrılmak için sezon sonuna kadar alacağı olan 2.9 milyon euronun tamamını istiyor. En az zararla Ziyech'ten çıkmak isteyen Cimbom, pazarlıkla bu fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor.

Galatasaray'da gözden çıkartılan ve takımdaki geleceği yılan hikayesine dönen Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor.

AL-FATEH İLE ANLAŞTI

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılarda kadro dışı bırakılmıştı. Bir süredir kendisine takım arayan Hakim Ziyech, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşma sağladı.

GİTMEK İÇİN 2.9 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Hakim Ziyech, Galatasaray ile olan sözleşmesini feshetmek için sezon sonuna kadar alacaklarını talep ediyor. Ziyech'in sezon sonuna kadarki hak edişi 2.9 milyon euro (106 milyon lira). Pazarlıklarını sürdüren Galatasaray ise en az zararla Faslı yıldıza veda etmek amacında.

SEZON PERFORMANSI

Bir süredir Galatasaray'la idmanlara da çıkmayan Ziyech ile ayrılık yaşanmasa bile oyuncunun artık Galatasaray formasıyla sahaya çıkması beklenmiyor. Bu sezon 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Dünyanın en kıyak işi at imzayı indir paraları gidersem kalanı isterim durursam zaten isterim oyna oynama farketmez menejerler köşeyi dönsün yöneticiler köşeyi dönsün zavallı taraftar aç kalıp bilet alsın bu simsarları semirtsin dakika koyarsın saat koyarsın maç koyarsın tamamlamazssan parayı alamazssın nerede böyle beleş bir iş yazık

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Haber YorumlarıSerdar Koç:

Ahlak yoksunu

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Haber YorumlarıErdem Keleşoğlu:

demek ki taraftar olarak yıldız değil Gabriel sara gibi topcular lazim bize biliyoruz artik

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Haber YorumlarıO Z:

Sütü bozuk.

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