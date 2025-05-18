Galatasaray, Üst Üste 3. Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray, Üst Üste 3. Şampiyonluğunu İlan Etti
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Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, toplamda 25. şampiyonluğunu elde etti ve taraftarları Florya'da büyük bir sevinçle kutladı.

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray; üst üste 3, toplamda 25'inci şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar, Florya'da büyük sevinç yaşadı. Maç öncesinde Florya'da toplanmaya başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından bayraklar, meşaleler, tezahüratlarla halay çekerek şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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