Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de İyi Başladı
Galatasaray, son 10 sezonda Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik sergiledi. Sarı-kırmızılı takım, 2025-2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 10 sezonun ilk hafta karşılaşmalarında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu açılış maçında yarın saat 21.30'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızlılar, 2020-2021 sezonundan sonra tekrar ligin ilk haftasında Gaziantep ekibiyle mücadele edecek. İstanbul'da yapılan o müsabakayı Aslan, 3-1'lik skorla kazanmıştı.
Galatasaray, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk hafta maçlarında 4 kez evinde oynarken, 6 defa da rakiplerine konuk oldu. Cimbom, söz konusu süreçte ise sadece 1 kez kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonun ilk haftasında deplasmanda mücadele ettiği Denizlispor'a 2-0'lık skorla kaybederken, diğer müsabakalarda ise 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in son 10 sezonunda ilk hafta oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
2024-2025 sezonu
Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1
2023-2024 sezonu
Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0
2022-2023 sezonu
Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1
2021-2022 sezonu
Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2
2020-2021 sezonu
Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 1
2019-2020 sezonu
Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0
2018-2019 sezonu
MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3
2017-2018 sezonu
Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1
2016-2017 sezonu
Galatasaray: 1 - Karabükspor: 0
2015-2016 sezonu
Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 - İSTANBUL