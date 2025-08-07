Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de İyi Başladı

Galatasaray, son 10 sezonda Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik sergiledi. Sarı-kırmızılı takım, 2025-2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 10 sezonun ilk hafta karşılaşmalarında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu açılış maçında yarın saat 21.30'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızlılar, 2020-2021 sezonundan sonra tekrar ligin ilk haftasında Gaziantep ekibiyle mücadele edecek. İstanbul'da yapılan o müsabakayı Aslan, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Galatasaray, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk hafta maçlarında 4 kez evinde oynarken, 6 defa da rakiplerine konuk oldu. Cimbom, söz konusu süreçte ise sadece 1 kez kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonun ilk haftasında deplasmanda mücadele ettiği Denizlispor'a 2-0'lık skorla kaybederken, diğer müsabakalarda ise 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in son 10 sezonunda ilk hafta oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

2024-2025 sezonu

Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1

2023-2024 sezonu

Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0

2022-2023 sezonu

Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1

2021-2022 sezonu

Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2

2020-2021 sezonu

Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 1

2019-2020 sezonu

Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0

2018-2019 sezonu

MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3

2017-2018 sezonu

Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1

2016-2017 sezonu

Galatasaray: 1 - Karabükspor: 0

2015-2016 sezonu

Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
