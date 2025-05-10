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Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 Mağlup Etti; Küçük Taraftar Osimhen'in Formasını Aldı

Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 Mağlup Etti; Küçük Taraftar Osimhen'in Formasını Aldı
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Süper Lig 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından 11 yaşındaki Mert Yılmaz, Galatasaraylı Victor Osimhen'den forma aldı. Osimhen'in formasını, Almanya'dan maça gelen küçük taraftar için özel bir koleksiyon parçası oldu.

SÜPER Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından 11 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Mert Yılmaz, sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'den maçta giydiği formasını aldı. Küçük taraftar, Osimhen'in formasını karşılaşma için Almanya'nın Bremen kentinden Trabzon'a gelen Şahin Karaarslan'a verdi. Osimhen'in formasını alan Şahin Karaarslan, "Almanya, Bremen'den maç için geldim. Osimhen formasını kaçırmak istemedim. Koleksiyonum için alıyorum" dedi.

11 yaşındaki Mert Yılmaz ise "Maçtan sonra Osimhen bana baktı. Çağırdım, yanıma gelip, verdi. Ben formayı gösterdim, o da verdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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