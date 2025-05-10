Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 Mağlup Etti; Küçük Taraftar Osimhen'in Formasını Aldı
Süper Lig 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından 11 yaşındaki Mert Yılmaz, Galatasaraylı Victor Osimhen'den forma aldı. Osimhen'in formasını, Almanya'dan maça gelen küçük taraftar için özel bir koleksiyon parçası oldu.
11 yaşındaki Mert Yılmaz ise "Maçtan sonra Osimhen bana baktı. Çağırdım, yanıma gelip, verdi. Ben formayı gösterdim, o da verdi" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor