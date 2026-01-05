Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak. Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV canlı yayınlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.

KAZANAN FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Bu karşılaşmayı kazanan takım Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.