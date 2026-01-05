Haberler

Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper ve Icardi yer alıyor.
  • Trabzonspor'un ilk 11'inde Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Augusto yer alıyor.
  • Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Turkcell Süper Kupa yarı final maçı Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve ATV canlı yayınlayacak.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak. Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV canlı yayınlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.

KAZANAN FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Bu karşılaşmayı kazanan takım Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
