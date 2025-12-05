Galatasaray'da Okan Buruk derbinin 11'ini bozmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Samsunspor karşısında değişiklik yapmadı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin ardından kırmızı-beyazlılar karşısında da aynı 11'e görev verdi .

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan, kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ile bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Çağrı Balta ve Arda Ünyay bekledi.

Lucas Torreira'ya özel pankart

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için pankart hazırladı. Pankartın üzerinde Torreira'nın, Fenerbahçe derbisinden sonra söylediği 'Takımım ve bu renkler için canımı veririm' sözü ve o maçtaki bir fotoğrafı yer aldı. Lucas Torreira, müsabaka öncesinde bu pankartın yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Galatasaray taraftarı tribünlere destek pankartları astı. Pankartlarda 'Galatasaray tek, siz hepiniz', 'Bu takım bu sene söke söke şampiyon', 'Kenetlenenin! başka Galatasaray yok' ve 'Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanayacak' yazıları yer aldı.

Eyüp Aydın 11'de başladı

Bu sezon Galatasaray'dan, Samsunspor'a kiralık olarak giden Eyüp Aydın karşılaşmaya 11'de başladı. 21 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlılarla hepsi lig olmak üzere 3 maçta görev almıştı.

Anlamlı organizasyon

Galatasaray - Samsunspor karşılaşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinesinde, Galatasaray ev sahipliğinde anlamlı bir etkinlik yapıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Emirgan Görme Engelliler Kurumundan hizmet alan 8 vatandaş müsabakayı stadyumdan takip etti. Müsabaka canlı betimleme anlatımla görme engelli bireylere aktarıldı.

Faruk Karadoğan için saygı duruşu

Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı ile Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Çukurova İdman Yurdu Spor'un eski futbolcusu Faruk Karadoğan için müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL