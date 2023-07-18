Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Oyuncularım yarışa hazır durumda

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampının genel anlamda olumlu geçtiğini söyleyerek, "Oyuncularım yarışa hazır durumda olduklarını gösterdiler" dedi. Takıma henüz katılacak ve ayrılacak oyuncuların olduğunu dile getiren Buruk, "Kadro yapımızı yavaş yavaş oluşturacağız" diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında Sturm Graz ile oynanacak son hazırlık maçı öncesinde GSTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Hazırlık sürecinin genel olarak iyi geçtiğini dile getiren Okan Buruk, "Kamp nasıl geçti anlamadık diyelim. Tabii ki geçen senenin tam tersine bu sene maç kampı yaptık. Geçen sene ilk kampımız yüksek tempoda ikişer antrenmanla geçmişti. Bu sene çok çabuk hazırlık maçlarına başladık. Biliyorsunuz burada da üç maç yaptık. Dördüncü maça çıkacağız. Oyuncularımıza süre verdik. Maç kondisyonu çok önemli tabii ki. Maç oynama alışkanlığını tekrar geri kazandırmak önemli. Onun yanında da antrenmanlarımıza normal şekilde yüklenerek devam ettik. Maç oynadığımız bir kamp oldu. Genel olarak iyi geçti tabii ki. Bu kamp sürecinden memnunuz. Havalar biraz sıcaktı. Dünyada normalin biraz üzerindeydi. Bu durum zaman zaman oyuncuları etkilese de genel olarak dediğim gibi olumlu bir kamp geçti. İyi antrenmanlar, iyi hazırlık maçları yaptık" dedi.

"Oyuncularım yarışa hazır durumda olduklarını gösterdiler"

Genel anlamda tüm oyunculara süre vermeye çalıştığını söyleyen Buruk, "Buradaki hazırlık maçlarını seçme sebeplerimizden biri de tabii ki stadyum atmosferinde oynamaktı. Kocaeli'de oynadığımız Hull City maçında muhteşem bir seyirci vardı. Galatasaray taraftarı orayı da doldurdu. Burada da yine aynı şekilde Generali Stadı'nda oynadık. Avusturya Viyana ile oynadık. Bir maç oyuncularımıza uzun süre vermek için kendi antrenman sahamızda oynadık. Orada da tabii ki oyunculara uzun süreler verebilmek için. Oyuncularımız tekrar sezona hazır; çünkü çok kısa da bir ara vardı. Ardından tekrar sezona hazır, maça hazır, yarışa hazır durumda olduklarını gösterdiler. Çok fazla genç oyuncumuz da var. Burada onlara da ilk maçta itibaren süre verdik. Mümkün olduğunca oynatmaya çalışıyoruz. Onlara süre vermeye çalışıyoruz. Tabii ki bu kamp bizim için bir etken oldu. Bazı oyuncuların olumlu veya olumsuz performanslarını görme şansımız oldu" şeklinde konuştu.

"Kadro yapımızı yavaş yavaş oluşturacağız"

Bazı oyuncuların bu sene gidip bir takımda kiralık oynayıp tekrar buraya oynayarak dönmelerinin gerebileceğinin altını çizen Okan Buruk, "Geçen seneden gelen Morutan'ın daha üstüne koyarak geldiğini söyleyebiliriz. Kiralık gitmişti oradan döndü. Emre'yi de bu anlamda oynattık. Emre Kılınç'ı da sol bek pozisyonunda bir hazırlık maçında denedik. Öndeki performansını gördük. O da geçen seneden gelip bu sene bizim için intiba bırakan oyunculardan. Tam olarak kadro yapımızı yavaş yavaş oluşturacağız. Bu süre içersinde gidecekler, kalacaklar olacak; ama dediğim gibi şans verdik. Bu şansları olumlu veya olumsuz değerlendirenler oldu. Burada genç oyuncularımız da bu statüye koyuyorum. Belki bir kısmı bu sene gidip bir takımda kiralık oynayıp tekrar buraya oynayarak dönmeleri gerekecek. Geçen sene Metehan gitti. Oynayarak döndü. Onun için olumlu birşeydi. Birçok oyuncumuzu bu anlamda da oynatmak için, maç tecrübesi için tekrar gönderebiliriz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL