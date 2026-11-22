GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor karşılaşmasının ardından hakem Ali Şansalan tarafından kendisine gösterilen kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulundu. Kararın yanlış olduğunu düşündüğünü belirten Buruk, "Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını bekliyorum. Çünkü burada yanlış verilmiş bir ikinci sarı kart ve dolayısıyla kırmızı kart var. Bu kararın en kısa zamanda geri alınmasını bekliyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Samsunspor karşılaşmasının ardından hakem Ali Şansalan'ın elini sıkmadığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğünü belirten Buruk, yaşananları değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, hakemlere herhangi bir saygısızlık yapmadığını ifade ederken, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi. Buruk, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Aston Villa karşılaşmasına ilişkin de konuştu.

'AÇIKÇASI BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM'

Maçın ardından yaşananları anlatan Okan Buruk, "Birincisi, dün maçtan sonra konuşamadım. Aslında Galatasaray'ın özellikle son yıllarda yaşadığı başarıları ve kırdığı rekorları konuşmamız gerekiyordu. Dün de bunlardan birini gerçekleştirdik ve takım olarak iç saha yenilmezlik rekorunu kırdık. Camiamızla birlikte bu başarıların üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz.Maçın sonunda galibiyet sevincini yaşarken benim için çok sürpriz olan bir sarı kart, ardından da ikinci sarı kart ve kırmızı kart geldi.İlk sarı kartın gerekçesine baktığımızda, topun oyuna sokulduğu yer çok köşede, oldukça ilerideydi. Rakip oyuncu yaklaşık 10 metre yürüdükten sonra taç atışını kullandı. Oyunun son bölümü olduğu için ben de kendi alanımda kalarak itiraz ettim. Yakınımdaki yardımcı hakemin orta hakemi uyarması üzerine sarı kart gördüm." diye konuştu.

'TEŞEKKÜRLER HOCAM DEDİM'

Buruk, "Maçın düdüğü çaldıktan sonra ise içim çok rahat. Çünkü bütün görüntülerde yaşananlar açıkça görülüyor. Önce dördüncü hakemin elini sıktım. Ardından sahanın içine girerken yardımcım İsmail Garcia'ya doğru yöneldim. Bu sırada yan hakemin de elini sıkarak kendisine "Teşekkürler hocam." dedim ve yoluma devam ettim. Orta hakemin yanından geçerken elini sıkmadım. Arkama döndüğümde ise ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gösterdiğini gördüm. Açıkçası büyük bir şok yaşadım. Bunun nedenini anlayamadım." ifadelerini kullandı.

'ELİMİ SIKMADIN DEDİ'

Hakem Şansalan ile diyaloğuna değinen Buruk, "İçeri girdikten sonra da orta hakemle konuşmak için izin istedim. Sağ olsun, benimle konuştu. Kendisine neden böyle bir karar verdiğini sordum. Bana, "Elimi sıkmadın." dedi. Bunun hakemlere karşı bir saygısızlık olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ancak görüntülerde de açıkça görüldüğü gibi yanından hızlıca geçip diğer tarafa yöneliyorum. Burada herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'HAKEMLERE HİÇBİR SAYGISIZLIK YAPMADIM'

Hakemlere karşı herhangi bir saygısızlıkta bulunmadığını ifade eden Buruk, "Tam tersine, maç içerisinde oyuncularımıza karşı yapılan bazı konuşmalar da iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ben hakemlere hiçbir saygısızlık yapmadım. Türk hakemlerine karşı herhangi bir saygısızlıkta bulunmam. Hepsi bizim canımız, kardeşimiz. Aynı ortamdayız, aynı mesleği yapıyoruz ve hepimiz futboldan para kazanıyoruz. Türk hakemlerine yönelik böyle bir saygısızlık benden gelmez.Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını bekliyorum. Çünkü burada yanlış verilmiş bir ikinci sarı kart ve dolayısıyla kırmızı kart var. Bu kararın en kısa zamanda geri alınmasını bekliyorum. Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadığı için bir teknik direktörün sarı kart gördüğü bir kural yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kural olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

'BUNLAR TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VEREN GELİŞMELER'

Konunun Avrupa basınında da gündeme geldiğini belirten Buruk, "Dünden beri konu Türkiye'de çok gündemde. Siz de takip etmişsinizdir; Avrupa basınında da birçok yerde yer almaya başladı. Türkiye'de bir teknik direktörün hakemin elini sıkmadığı gerekçesiyle kırmızı kart gördüğü haberleri dünyaya yayılıyor. Bunlar Türk futboluna zarar veren gelişmeler.Ben anlattıklarımın arkasındayım. Farklı bir değerlendirme varsa Ali Şansalan da çıkıp konuşabilir. Merkez Hakem Kurulu Başkanı da konuyu değerlendirebilir. Örneğin, "Ben hakemlerime böyle bir talimat verdim. Bir hakemin eli sıkılıp diğerinin eli sıkılmazsa oyuncular veya teknik adamlar cezalandırılacak." diyebilir. Ya da böyle bir talimat vermediğini, kararın yanlış olduğunu açıklayabilir. Son haftalarda doğru ve yanlış kararlarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Bu konuyla ilgili de bir değerlendirme yapılabilir. Eğer böyle bir uygulama varsa, her sezon başında düzenlenen hakem seminerlerinde olduğu gibi kulüplere de tek tek bilgilendirme yapılabilir. "Bundan sonra bir hakemin eli sıkılıp diğerinin eli sıkılmazsa oyuncular veya teknik adamlar cezalandırılacak." denilebilir. Böylece hepimiz bu konuda bilgilendirilmiş oluruz" diye konuştu.

'KURALLARIN DIŞINA ÇIKAMAZSINIZ'

Kararın düzeltilmesini beklediğini dile getiren Buruk, "Çünkü kuralların dışına çıkamazsınız. Kural kuraldır. Bu yanlış uygulamanın bir an önce düzeltilmesini bekliyorum.Sonuçta ben de bir camiayı temsil ediyorum. Siz maçın hakemi olabilirsiniz ama ben de Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Bu durum yalnızca Galatasaray için değil, Samsunspor için de geçerli. Samsunsporlu oyuncuların da maç içerisinde şikayetçi olduğu, haklı oldukları birçok konu vardı. Önemli olan kuralların doğru uygulanması. Eğer bir cezayı hak ediyorsam verilmesinde hiçbir sıkıntı yok. Ancak yapılan değerlendirme yanlışsa bu cezayı benim almamam gerekiyor" dedi.

'BEN HAKEME TEŞEKKÜRLER HOCAM, SAĞ OL DİYORUM'

Bazı medya organlarında hakeme yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı yönündeki iddialara da yanıt veren Buruk, "Ben hakeme "Teşekkürler hocam, sağ ol." diyorum ve elini sıkıyorum. Bunun dışında herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE GEÇEN SEZON ULAŞTIĞIMIZ SON 16 TURUNUN ÜZERİNE ÇIKMAYI HAYAL ETTİK'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Aston Villa karşılaşmasını değerlendiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne de lige verdiğimiz kadar önem veriyoruz. Hem ben hem oyuncularım, camiamız, başkanımız ve yöneticilerimiz sezon başında hedeflerimizi belirlerken lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon ulaştığımız son 16 turunun üzerine çıkmayı hayal ettik. Daha yukarıya nereye gidebiliriz diye düşünüyoruz. Aston Villa maçı da bu hayallerimizi gerçekleştirebilmek için önemli karşılaşmalardan biri. Eksiklerimiz var. Maç öncesinde bazı oyuncularımızı geri döndürmeye çalışacağız. Milli takım dönüşlerinin ardından oynanan ilk maçlar biraz daha zor olabiliyor. Bu nedenle Samsunspor karşılaşmasında birkaç oyuncumuzu dinlendirmek istedik.Aston Villa maçında inşallah en iyi kadromuzla sahada olacağız. Her zamanki gibi taraftarlarımızla birlikte stadımızda yarattığımız atmosferi yeniden oluşturmak istiyoruz. Bunun için çok büyük bir potansiyel ortaya koymamız gerekiyor. İstediğimiz oyunu, daha önce sahaya yansıttığımız şekilde yeniden göstermeliyiz.Bizim için çok önemli bir maç. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. O atmosferi yeniden yaratabilirsek inşallah alacağımız bir galibiyet, hedeflerimize doğru ilerlememiz açısından çok önemli olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı