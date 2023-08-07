Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: En İyi Oyunumuzu Oynamak Zorundayız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında en iyi oyunlarını oynamak zorunda olduklarını söyledi. Slovenya'da yapacakları maçın önemine vurgu yapan Buruk, takımının hazır olduğunu ve galibiyet için mücadele edeceklerini belirtti. Sarı-kırmızılı futbolcu Dries Mertens ise Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi açlıkla beklediklerini ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yarın Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında en iyi oyunlarını oynamak zorunda olduklarını söyledi.

Stozice Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, Slovenya'da son günlerde yaşanan sel felaketi dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yarın yapacakları maçın her iki takım için de önemli olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Rakibimizin ne kadar önemli bir takım olduğunu biliyoruz, rakibimize çok önem veriyoruz. Buradan İstanbul'a avantajlı bir sonuçla dönmek istiyoruz. Her maçta olduğu gibi Galatasaray'ın amacı kazanmak, buradan kazanarak geri dönmek." diye konuştu.

Takımını hazır olarak gördüğünü söyleyen Buruk, "Hazır olmak zorundayız, ben oyuncularıma hem güvendiğimi söyledim, yarın için de güveniyorum. En iyi performanslarını vereceklerine inanıyorum, vermek de zorundalar zaten, hepimiz vermek zorundayız. Bu yüzden bu maç bizim için çok önemli, Şampiyonlar Ligi çok önemli. Hazır olmak zorundayız, en iyi oyunumuzu oynamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Mertens: "Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi açlıkla bekliyoruz"

Sarı-kırmızılı futbolcu Dries Mertens, basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorlu bir karşılaşma olacağını bildiklerini ifade ederek, "Ama biz kendimize güveniyoruz ve hocamızın söylediği gibi hazırlanıyoruz. Mücadele başlıyor artık, her şeye hazırız ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi açlıkla bekliyoruz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar güzel bir ortam olduğunu bildiğini söyleyen Mertens, bunu bu sezon Galatasaray ile yaşamak istediğini dile getirdi.

Kariyerinin devamıyla ilgili soruyu yanıtlayan Mertens, şunları söyledi:

"36 yaşındayım şu anda, 37 olacağım bu sene ama içimde 25 hissediyorum. Sanırım bu sezon son sezonum olacak benim, çünkü farklı şeyleri de denemek istiyorum hayatta, farklı başarıları da elde etmek istiyorum, ama her gün hala çok keyif alıyorum".