Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme
Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fildişi Sahili ile Kamerun 1-1 berabere kaldı. İki takım 4 puana yükselirken, Gabon 0 puanla gruptan çıkma şansını kaybetti. Gabon'un elenmesiyle Lemina başta olmak üzere Türkiye'de forma giyen Gabonlu futbolcuların kulüplerine dönmesi bekleniyor. Mario Lemina, Süper Kupa'da forma giyebilecek.
Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fildişi Sahili ile Kamerun 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki ekip 4 puana yükselirken, Gabon ikinci maçlar sonunda 0 puanla turnuvaya veda etti.
MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER
Afrika Uluslar Kupası F Grubu ikinci maçında Fildişi Sahili ile Kamerun, Marakeş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Fildişi Sahili, 51. dakikada Amad Diallo ile öne geçti. Kamerun ise bu gole sadece 5 dakika sonra yanıt verdi ve 56. dakikada Junior Tchamadeu skoru eşitledi.
İKİ TAKIM DA 4 PUANA ULAŞTI
Bu beraberlikle Fildişi Sahili ve Kamerun, grupta 4'er puana yükseldi. Grup ikincisi konumundaki Mozambik, son maça gruptan çıkma şansını taşıyarak girecek. Öte yandan Gabon, iki maç sonunda puan alamayınca gruptan çıkma şansını kaybetti ve turnuvaya veda etti. Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Süper Kupa'da forma giyebilecek.
SON MAÇLARIN PROGRAMI
F Grubu'nda bir sonraki karşılaşmalar şöyle:
- Fildişi Sahili – Gabon
- Kamerun – Mozambik
GABON ELENDİ, TÜRKİYE'YE DÖNECEK İSİMLER
Gabon'un elenmesiyle birlikte Afrika Kupası'ndaki Gabonlu futbolcuların kulüplerine dönüş yapması bekleniyor. Türkiye'de forma giyen ve geri dönecek oyuncular şu şekilde:
- Mario Lemina (Galatasaray)
- Aaron Appindangoye (Sivasspor)
- Guelo Kanga (Esenler Erokspor)
- Andre Biyogo Poko (Amedspor)