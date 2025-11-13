Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi

Fıtık ameliyatı geçiren Galatasaraylı Yunus Akgün'ün dönüş tarihi netleşiyor. Sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcuyu 9 Aralık'ta oynanacak Monaco maçına yetiştirmeyi hedefliyor.

YOĞUN TEDAVİ PROGRAMI

Sabah'ın haberine göre, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Yunus Akgün için kulüp sağlık heyeti özel bir rehabilitasyon programı uyguluyor. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Monaco karşılaşmasına yetişmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAKATLANDI

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Yunus Akgün, mücadelede 67 dakika forma giydikten sonra ağrıları nedeniyle oyundan çıkmıştı.

Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada Yunus'un devre arasında ağrı şikayeti yaşadığını ve bu nedenle değişiklik yaptıklarını söylemişti.

BAŞARILI OPERASYON GEÇİRDİ

Galatasaray'ın resmi açıklamasına göre milli futbolcu, Acıbadem'de Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 13 maça çıkan Yunus Akgün, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.