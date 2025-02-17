Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'un Osimhen'in kafa golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren Fenerbahçe derbisi öncesi zorlu virajı kayıpız geçen sarı-kırmızılılar, böylece Süper Lig tarihine geçen bir istatistiğe imza attı.

SÜPER LİG TARİHİNE BİR İLK: 23 HAFTADA 20 GALİBİYET

Cimbom, bu sonuçla ligde oynadığı 23 maçta 20. galibiyetini aldı ve bu alanda tarihe geçti. 3 de beraberliği bulunan ve namağlup liderliği sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de bir sezonda oynadığı ilk 23 maçın 20'sini kazanarak lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldu

DEV DERBİ ÖNCESİ PUAN FARKI 6

Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 63'e yükselten Galatasaray, derbi öncesi 57 puanla en yakın takipçisi olan ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumuş oldu. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.