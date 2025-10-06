Galatasaray, Süper Lig'de Liderliğini Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasını 22 puanla lider tamamlarken aynı zamanda en çok gol atan takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonunda da başarılı performansını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 8 karşılaşmada sadece 2 puan kaybı yaşarken, milli maçlar için verilen araya en yakın rakibini Trabzonspor'un 5 puan önünde lider olarak girdi.

8 maçta 22 puan aldı

Galatasaray, ligin 8 haftasında 4 maçını içeride, 4'ünü deplasmanda oynadı. Sarı-kırmızılılar geride kalan haftalarda 7 galibiyet elde ederken, sadece 1 kez berabere kaldı. Ligde 22 puan toplayan Aslan, tek puan kaybını da sahasındaki Beşiktaş derbisinde 1-1 berabere kalarak yaşadı.

En iyi lig başlangıcını yaptı

Süper Lig'de bu sezona çok iyi giriş yapan Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etmesiyle 7'de 7 yaptı ve lig tarihinde en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların serisi 8. haftada Beşiktaş derbisindeki beraberlikle sona erdi.

Son 3 sezonun ilk 8 haftasında 22'şer puan topladı

Süper Lig'de bu sezon 22 puan alarak liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, geride kalan 2 sezondaki başarısını da tekrarladı. Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ilk 8 haftalarında da 22'şer puan toplarken, bu sezonları da şampiyon olarak tamamladı. 2022-2023 sezonunda da şampiyon olan Cimbom, ilk 8 haftada 17 puan almıştı.

En çok gol atan takım

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 8 haftasında en çok atan takım oldu ve rakip fileleri 20 kez havalandırırdı. Hücum performansının yanında defansta da başarılı olan Aslan, ligdeki müsabakalarda kalesinde 3 gol gördü ve Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca 8 maçın 5'inde de kalesini gole kapadı.

9 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray'da ligde geride kalan haftalarda 9 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda; Mauro Icardi 5, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Victor Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük müsabakasında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

23 futbolcu oynadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde oynadıkları 8 karşılaşmada 23 futbolcuya görev verdi. Bu futbolcuların 7'si 8 mücadelede de oynadı. Aslanda söz konusu 8 maçta Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Lucas Torreira, Leroy Sane, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Gabriel Sara süre aldı.

11 sarı, 1 kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcular, geride kalan 8 haftada 11 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mario Lemina ve Victor Osimhen sarı kart görürdü. Sanchez ayrıca Beşiktaş derbisinde kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'a kaybetti, Liverpool'u yendi

Bu dönemde Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi macerası da başladı. Sarı-kırmızılılar ilk maçında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybetti. Okan Buruk'un öğrencileri, 2. haftada ise RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği İngiliz temsilcisi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. - İSTANBUL