Galatasaray Süper Kupa maçı için yurda dönüyor
Galatasaray Futbol Takımı, ertelenen Turkcell Süper Kupa maçının ardından yurda dönmek için yola çıktı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, müsabakanın ertelenmesinin ardından konakladığı otelden ayrıldı. Kafilede, başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular yer aldı. Sarı-kırmızılı futbolculardan bazıları izinli oldukları için farklı araçlarla otelden çıkış yaptı. Galatasaray kafilesinin, gece geç saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Galatasaray Futbol Takımı, ertelenen Turkcell Süper Kupa maçının ardından yurda dönmek için yola çıktı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, müsabakanın ertelenmesinin ardından konakladığı otelden ayrıldı.
Kafilede, başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular yer aldı. Sarı-kırmızılı futbolculardan bazıları izinli oldukları için farklı araçlarla otelden çıkış yaptı.
Galatasaray kafilesinin, gece geç saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.