Galatasaray Sportif Başkan Yardımcısı Hatipoğlu: "25. Şampiyonluğa Ulaşacağız"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, birlik ve beraberlikle içinde mücadele ederek 25. şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.

İbrahim Hatipoğlu, müsabakanın ardından Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Hatipoğlu, "Tüm Galatasaray taraftarlarını bayram arifesinde istenmeyen bir neticeyle üzdüğümüz için özür diliyorum. Beşiktaş yönetimi, bizi burada iyi ağırladı. Onun için teşekkür etmek isterken sosyal medyadan yaptıkları saygısızca paylaşımdan dolayı da onları eleştiriyorum. Hiç yakışmadı. Direkt Okan hocamızı muhatap aldılar. Ben kendilerinden özür ve bu paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum. Bizi iyi ağırladılar ama sonrasında yaptıkları 'Efendi Beşiktaş'a hiç yakışmadı." ifadelerini kullandı.

Dün oynanan maçla cambaza bak tiyatrosunu izlediklerini belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Dün Bodrum'da oynanan mücadelede tüm futbol kamuoyunun hayretle takip ettiği bir mücadele sonunda rakibimiz aradan sonra üç puanla başladı. Bu tiyatronun ikinci perdesi de bugün burada devam etti. Bugün sahada atamasıyla büyük tartışma oluşturan bir hakemin ve VAR'ın bu maçın ağırlığını kaldıramayacağını ve bir takımı nasıl mağdur edebileceklerini gördük. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Takip ettiğimiz kadarıyla VAR müdahalesinin çok gereksiz ve haksız olduğunu, pozisyonun da bir kımızı kart içermediğini gördük. 35. dakikadan itibaren bizi 10 kişi oynattılar. Davinson Sanchez'e de yapılan çok net bir müdahale ve penaltı var. VAR'ın karışmaması gereken pozisyona karışırken, bu defa da çok net şekilde müdahale etmesi gereken bir penaltı pozisyonunu es geçti. Burada 'Hakem yabancı mı olsun, yerli mi olsun?' tartışmalarını günlerdir sürdürenler hep iyi hakem, yetenekli hakem çağrımızı görmezden geldi. Bugün orta hakem ve VAR hakemi son derece yetersizdi. Bunu bilinçli olarak mı yaptılar yoksa beceriksizlik sonucu mu bu hataları yaptılar bunun değerlendirmesini de kamuoyuna bırakıyorum."

Müsabakanın hakemi Yasin Kol'un İngilizce bilmediğine değinen Hatipoğlu, "Çok merak ediyorum. Yasin Kol, VAR hakemiyle nasıl bir konuşma yaptı? Nasıl anlaştılar da o sarı kartı kırmızıya dönüştürdüler. O kadar kısa sürede nasıl aralarında bir diyalog geçti de penaltı pozisyonunu devam ettirdiler. Üzgünüz. Galatasaray Kulübü, hakemi ve VAR'ı yenmek zorunda değil. Futbol oynamaya çalışıyoruz. İyi bir takımımız var ve şu anda ligin lideriyiz ama bize karşı oynanan oyunları görüyoruz. Buna karşı da mücadele edecek gücümüzün olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Galatasaray Kulübü, mart ayını lider geçtiği bir sezonda, mayıs ayında şampiyonluğu alacaktır. Burada topuyla tüfeğiyle her ne şekilde bizi engellemeye çalışacak insanlar varsa buyursunlar gelsinler." şeklinde konuştu.

Bundan sonraki atamaları takip edeceklerini dile getiren Hatipoğlu, "Rakibimizin çabalarına, hakem atamalarına, federasyon nezdinde girişimlere ve yabancı hakem çığlıklarına hepimiz şahit olduk. Aynı çığlığı Fenerbahçe ile oynayacağımız kupa maçında bakalım ne kadar dile getirecekler. Gözlerimiz üzerlerinde olacak. Biz, adalet istiyoruz. Hakemlerin ve VAR'ın gördüklerini hakkaniyet ile çalmalarını istiyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da iyi hakemler var. Hem VAR'da hem de sahada iyi hakemlerle oynamayı hak eden bir ligiz. Bunun da olması en büyük temennimiz. Biz, iyi bir hakemin atanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş derbisinin VAR kayıtlarını beklediklerini belirten Hatipoğlu, "VAR ve orta hakemin hangi dilde anlaştıklarını merak ediyorum. Hemen mi yoksa hafta sonu mu açıklarlar bilmiyorum." dedi.

Galatasaray'ın şampiyon olacağını dile getiren Hatipoğlu, "Biz, 'Mayıslar bizimdir' diyoruz. Biz, 25. şampiyonluğumuzu elde edeceğiz. Beyhude çabalara ve rakibimizin her türlü saha dışı oyuna başvurmasına rağmen biz onları sahada yeneceğiz. Bunun için birlik ve beraberlik içinde mücadele etmeliyiz. Bu sene üst üste 3. şampiyonluğumuz için mücadele ediyoruz. Türkiye'de üst üste 3. kez şampiyon olan son takım Galatasaray'dı. Bundan da 25 sene önce gerçekleşti bu durum. 25 yıl boyunca kimsenin başaramadığı zor bir şey bu. Siz, 3. kez şampiyonluğa giderseniz, futbolun neredeyse tüm paydaşları sizin değil başkasının şampiyon olmasını ister. Bunu da son günlerde kamuoyunda çok net görüyoruz. Buna rağmen Galatasaray, birlik ve beraberlik içinde kenetlendiği sürece şampiyonluğa ulaşacaktır. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Adil ve adaletli hakemlerle biz şampiyonluğa ulaşacağız." diye konuştu.