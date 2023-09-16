Galatasaray Sportif AŞ, Türk Futbol Tarihinde Rekor Gelir Elde Etti

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 2023-2024 sezonunda 218 milyon avro gelir elde ettiklerini açıkladı. Timur, kulübün genç bir kadro kurduğunu ve bu sezonki gelirin Türk futbol tarihindeki en yüksek seviye olduğunu belirtti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 218 milyon Euro gelir elde ettiklerini söyleyerek, bunun tarihin en yüksek geliri olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan eylül ayı divan kurulu toplantısında Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbol takımıyla ilgili konuşma yaptı. Yıllara göre Galatasaray'ın yaptığı transfer harcamalarıyla ilgili bilgiler veren Timur, "Bu sezonki kadromuzun yaş ortalaması 25,9. Oldukça genç bir kadro kurduk. En yaşlı aldığımız oyuncu 32 yaşındaki Cedric Bakambu ve Günay Güvenç. Aldığımız Hakim Ziyech, geçen sezon ara transferde evraklar yetişmediği için son dakika Paris Saint Germain'e gidemedi. Zaha'ya bir sene önce 70 milyon Euro bonservis veriliyordu. Ndombele, 62 milyon Euro'ya, Sanchez ise 42 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer oldu. Ndombele, Tottenham tarihinin en yüksek bedel ödediği transferiydi" şeklinde konuştu.

"Bu yıl kadromuzda 13 Drogba, Sneijder, Melo ayarında futbolcumuz var"

Bu sezonki net ücret giderlerinin 49.1 milyon Euro olduğunu söyleyen Erden Timur, "Bunda sponsorluk katkısı da var. Sponsorlukları çıkardığımızda maaş bütçesinin Galatasaray'a maliyeti 39.1 milyon Euro'ya düşüyor. Bugüne kadarki en çok yıldız oyuncuyla kurulan takımlardan bir tanesi. Herkesin hatırladığı Drogba, Sneijder ve Melo'lu dönemdir. Türk futbol tarihinde ilk kez böyle bir kadro kuruldu. Bu yıl kadromuzda 13 Drogba, Sneijder, Melo ayarında futbolcumuz var. Seviye ve beklenti o kadar yükseldi ki Ndombele geldiğinde 'Yani' denildi. Ancak bu oyuncu geçen sezon Napoli şampiyon olurken 40 maça çıkmıştı" diye konuştu.

"Bu sezonki gelirimiz 218 milyon Euro"

Bu sezonki gelirlerinin 218 milyon Euro olduğunu aktaran Erden Timur, "Bunun çok önemli bir bölümü gerçekleşti. Bu tarihin en yüksek geliridir. Bir önceki sezon gelirimiz 79.9 milyon Euro'ydu. Bu 218 milyon Euro'ya giden iş, yayın geliri bu kadar düşerken yapıldı. Bu sezonki futbolcu maaş gideri, toplam gelirimizin yüzde 22.5 oldu. Bu da tarihin en düşük seviyesidir. Bunun içinde oyuncular için olan sponsorluk yok" açıklamasında bulundu.

"Her türlü denetime hazırım"

Her türlü denetime hazır olduğunu vurgulayan Timur, "Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan UEFA'sına veya bağımsız kuruluşuna kadar çağrıda bulunuyorum. Herkes bizi onlarca kez denetlesin. Ahlaklı ve doğru bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı körü körüne, bilmeden, verisiz ve gayretsiz eleştirilmek olmaması lazım. Muhataba sorarak tüm verileri almak mümkün. Rakip takımlar bazı şeyler konuşuyor. Her türlü denetime hazırım. Buna tüm sözleşmeler dahil. Zerre kadar herhangi bir şey olmadığı anlaşılana kadar günlerimi, haftalarımı, aylarımı ayırmaya hazırım. Bazı şeyleri çime sindiremiyorum. Gerçekten doğru iş yapmaya çalışıyorum. Denetiminin sorunsuz yapılmasını rica ediyorum ki herkesin, 'Bu kelimesi kelimesine doğrudur' demesini istiyorum, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Sunumunun ardından üyeler Erden Timur'u uzun süre coşkuyla alkışladı. - İSTANBUL