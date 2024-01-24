Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: "Artık şampiyonluk meşalesi yandı"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluktan başka hedefleri olmadığını belirterek, "Artık şampiyonluk meşalesi yandı." dedi.

Erden Timur, Galatasaray Futbol Takımı'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce açıklamalarda bulundu.

Timur, sözlerine RAMS Park'ta soyunma odasının duvarındaki, "Tarihi kimler yazar? Tarih, hayal edeni yazar. Hayallerinin peşinden gideni, kendine güveneni, yürekli olanı, yüreğini koyanı yazar. Tarih, inanını yazar. Gerçekten isteyeni, inat edeni, imkansızı deneyeni, vazgeçmeyeni yazar. Tarih, hiç durmadan çalışanı, en yukarıdakini yazar. Başarılı olanı, başarıyı paylaşanı yazar. ve sadece birlikte olanlar tarih yazar. Şimdi Galatasaray için bir tarih daha yazmanın zamanı geldi. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray..." yazısını hatırlatarak başladı.

Camia içindeki birlik ve beraberliğin önemine değinen Timur, "Seçildiğimiz günden beri bir hikaye yazmaktan bahsettik. Galatasaray, spor tarihindeki hikayelerin çoğunu yazan, derin bir tarihe, geçmişe sahip bir takım. Her ne olursa olsun birbirimizi sevmekten bahsettik. Bu, inanmanın, karşılıksız sevmenin, forma aşkının, sevinç gözyaşlarının, birbirini seven insanların gerçek hikayesidir. Tek ihtimali olan insanların hikayesidir. Galatasaray, renklerine aşık insanların, fedakarlıkların takımıdır. Tarihimizde, bugünkü imkanların yanına bile yaklaşılamayan dönemde bir ve beraber olduğumuz zaman neleri başardığımızın kanıtı müzemizdedir." diye konuştu.

Timur, Süper Lig'de şampiyonluktan başka hedefleri olmadığını aktararak, "Tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Bu sene şampiyon olacağımızı her zerremizde hissediyoruz. İliklerimize kadar bu duygu işlemiş durumda. Artık şampiyonluk meşalesi yandı." ifadelerini kullandı.

"Mayıs, bizim için seçim değil şampiyonluk ayıdır"

Erden Timur, yönetim olarak mayıs ayında yapılacak seçime değil Süper Lig'deki şampiyonluk hedefine odaklandıklarını dile getirdi.

Futbolcularla yaklaşık 1 hafta önce Galatasaray Adası'ndaki yemekte buluştuklarını belirten Sportif AŞ Başkan Vekili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray bütünleştiği ve kenetlendiği zaman başaramayacağı şey, kaldıramayacağı kupa yoktur. Bu sezon da mayıs ayı Galatasaray için şampiyonluk ayı olacağına tüm gönlümle inanıyorum. Bizim için mayıs ayının başka bir anlamı yoktur. Mayıs, bizim için seçim değil şampiyonluk ayıdır. Zaten her zaman olduğu gibi Başkanımız Galatasaray için her türlü özveriyi gösteriyor. Tabii ki kimin başkan olacağı genel kurul kararıdır ama Dursun başkanımızın Galatasaray'ın başında devam etmesi birçok insanın temennisidir. Dolayısıyla Galatasaray yönetiminin gündeminde seçim yoktur."

"Şampiyonluk ateşi bizim genlerimize işlemiş"

Timur, başkan Dursun Özbek'in geçen günlerde camiaya yaptığı birlik ve beraberlik çağrısının karşılık bulduğunu söyledi.

Galatasaray camiasının bütün unsurlarına teşekkür eden Timur, şunları kaydetti:

"Bundan sadece 12 gün önce Başkanımız Dursun Özbek liderliğinde kenetlenme çağrısı yapmıştık. Bu çağrının geri dönüşünü hemen aldık. Çünkü başarı, tutku, şampiyonluk ateşi bizim genlerimize işlemiş. Korkuyla, panikle hiç işimiz olmamış. Gerektiği anda her türlü derdi kenara bırakıp kenetlenmek bizim refleksimiz olmuş. Çünkü Türkiye'nin 4 yıldıza sahip tek kulübü olarak, şampiyonlukları zafer yapan şeyin uğruna akıtılan ter ve harcanan emeğin olduğunu çok iyi biliyoruz. Bileğimizin hakkıyla, sonuna kadar hak ederek inşallah mayıs ayında 24. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Sessizliğimiz camiamızın asaletinden, soğukkanlılığımız ise kendimize güvenimizdendir. Biz kenetlendikçe herkesin farklı havalara büründüğünü, panik yaşadığını görüyoruz. Biz kenetlendikçe bütün duvarlar yıkılıyor. Kenetlendikçe Galatasaray'ın yine şampiyon olacağından emin olsun. Güçlü olan ve yenilmeyen tek şey azimdir. Göreve geldiğimiz günkü azimle yolumuza devam ediyoruz. Bizde, camiamızın bütün bileşenlerinde, takımımızda, taraftarımızda, başkanımız ve ağabeyimiz Dursun Özbek ile yönetimimizde bu irade var. Son zamanlarda çok sık, 'Kenetlen, başka Galatasaray yok.' diyoruz. Bu iradenin birlikteliğinin sonunun yine şampiyonluk ve başarı olduğunu biliyoruz. Buna yürekten inanıyorum. Herkesteki bu inancın da devam edeceğine inanıyorum."

"Ağabeyimiz Dursun başkanımızın devam etmesi lazım"

Erden Timur, mayıs ayındaki seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacağını, mevcut başkan Dursun Özbek'in devam etmesi gerektiğini söyledi.

Özbek liderliğinde yapılan projelerin önemini vurgulayan Timur, "Galatasaray camiasının içindeki insanlar biliyor. Telefonlara çıkacak vakit bulamıyorum. Böyle bir düşünce olsa insan iletişim kurar. Dokuz yaşındaki kızım okul başkanı oldu. O bile bütün arkadaşlarıyla tek tek konuştu. Ben üyelerimizin çoğuyla görüşemiyorum bile. Bundan dolayı herkesten özür diliyorum. Seçim dönemlerinde camia karıştırılmak istendiği için böyle şeyler yapılıyor. Yönetimdeki herkesin bu konuda görüşü net. Tabii ki genel kurul kararıdır ama gayreti ve özveriyi her zaman gösteren, Galatasaray için fedakarlık yapan ağabeyimiz Dursun başkanımızın devam etmesi lazım. Projeler var ve bunların tamamlanması lazım. Seçim bizim gündemimizde değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu anda görünen 1 veya 2 takviye yapacağımız"

Sportif AŞ Başkan Vekili Timur, ara transfer döneminde 1 veya 2 transfer yapmak istediklerini belirtti.

Kadrodaki bazı futbolculara sabır gösterilmesi gerektiğini anlatan Timur, "Değerli bir takımımız var. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı biliyoruz. Oyunculara sabretmiyoruz veya zaman vermiyoruz." dedi.

Kaliteli futbolcular almak istediklerini ancak ara transferde seçeneğin az olduğunu dile getiren Timur, "Belli mevkilere transfer olabilir. Ancak kış transferi çok kısıtlı oluyor. Bugünden çok doğru adım atmak lazım. Seçeneğin çok kısıtlı olduğu bir dönemdeyiz. Şu anda görünen 1 veya 2 takviye yapacağımız. İstediğimiz seviyede bir oyuncu bulduğumuzda hamle yapılacak. Yerine alamayacağı için kulüpler değerli oyuncuları vermiyor. Ayrıca elimizdeki oyunculara sabır gösterdiğimizde neler olduğunu oyuncularımız gösteriyor." diye konuştu.

Erden Timur, takımdan ayrılma ihtimali olan futbolcularla ilgili soru üzerine, "Birçok oyuncumuza teklifler var. Taraftarlarımız arasında veya medyada eleştirilen oyuncularımıza da teklifler var. Ancak yerini doldurmadan bir oyuncu göndermemiz söz konusu değil. Galatasaray'ın çıkarlarına uygun, bizi tatmin edecek bir teklif olursa değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Leipzig takımından satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak kadroda düşünülmeyen İspanyol sol bek Angelino'nun durumuyla ilgili Timur, "Menajerleri görüşüyor. Bize gelen bir teklif yok. İsim vermem doğru olmaz ama 3-4 takım istiyor. Bir takımda karar kıldıklarında transfer gerçekleşebilir." şeklinde görüş belirtti.

Timur, santrfora transfer düşünmediklerini aktararak, basında yer alan haberlerin yüzde 95'inin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kaptan Muslera'nın durumu

Erden Timur, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile devam etmek istediklerini belirtti.

Sarı-kırmızılı takıma 2011'de gelen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Muslera ile görüşeceklerini vurgulayan Timur, "Kaptanımızla görüşeceğiz. Kendisi bizim efsanemiz, Galatasaray için önemli bir değer. Birçok başarımızda büyük paya sahip. Onun da isteği önemli. Futbol hayatına devam etmek istemiyorsa başka bir konu ama devam etmek istiyorsa onu konuşup aramızda çözeriz." diyerek sözlerini tamamladı.