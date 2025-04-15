Galatasaray, Sivasspor'un golcüsüne kancayı taktı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olmak isterken, bir yandan da transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların listesine sürpriz bir isim girdi.

SİVASSPOR'DAN BEKİR BÖKE'YE KANCA

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; listesinde birçok önemli yıldız bulunan Galatasaray, Sivasspor'un 25 yaşındaki forveti Bekir Turaç Böke'yi yakın takibe aldı.

MONTELLA DA TAKİP EDİYOR

Sivasspor'dan önce Denizlispor forması giyen ve sezon başında bedelsiz olarak kırmızı-beyazlılara transfer olan Bekir'i Galatasaray'ın yanı sıra A Milli Takım teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yakından takip ettiği vurgulandı.

BEKİR'İN SEZON PERFORMANSI

Rıza Çalımbay sonrası formayı kapan Bekir Turaç Böke, bu sezon Sivasspor'da toplam 27 maça çıktı. 948 dakika sahada kalan 25 yaşındaki futbolcu, bu sürede takımına 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Bekir'in kırmızı-beyazlılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.