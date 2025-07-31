Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de

Süper Lig devi Galatasaray, sezon öncesi son maçında yıldızlarıyla sahaya çıkıyor, futbol şöleni tv100'de yaşanıyor! Şampiyon Galatasaray'ın, İtalya devi Lazio'yu ağırlayacağı karşılaşma öncesi ve sonrası saha kenarından canlı bağlantılar ve sürpriz röportajlar tv100'de.

Murat Kosova ve Haluk Yürekli, sürpriz konuklarıyla birlikte yeni sezon için beklentileri değerlendirecek, Osimhen, Sane transferlerinin ayrıntılarını konuşacak, yeni kadroyu masaya yatıracak. Saha kenarından gerçekleşecek Maç Özel yayınlarında Kosova ve Yürekli, kulübün önemli isimleriyle Galatasaray'ın bu sezonki hedeflerine ve planlarına dair keyifli sohbetler gerçekleştirecek.

tv100 haber spikeri Harika Ertunç, futbolcularla canlı yayında özel röportajlar yapacak, onların heyecanını taraftara yansıtacak.

Renkli röportajların, keyifli sohbetlerin, önemli istatistiklerin yer alacağı Maç Özel yayınları Cumartesi, canlı yayınla tv100'de!