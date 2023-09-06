Galatasaray şaşırtmaya devam ediyor! Milli futbolcunun transferi için harekete geçtiler

Son olarak Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ile ilgilendiği iddia edildi. Dünyaca ünlü birçok futbolcuyu renklerine bağlayarak herkesin ağzını açık bırakan sarı-kırmızılılar, sürpriz bir şekilde gündemine aldığı milli futbolcuyu da transfer edebilir.

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan sarı-kırmızılıların West Bromwich'ten Okay Yokuşlu ile ilgilendiği öne sürüldü.

"TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

West Bromwich muhabiri Adrian Goldberg ve yorumcusu Lepkowski'nin haberine göre; Galatasaray, Okay Yokuşlu'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Goldberg-Lepkowski ikilisi yaptığı yorumda, "Okay, West Brom için tam bir hayal kırıklığı oldu. Galatasaray onunla ilgileniyor ve Türkiye'de transfer dönemi hala açık durumda bulunuyor. Bu transferin gerçekleşeceğine dair duyumlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI

Okay yokuşlu geçen sezon West Bromwich formasıyla 41 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol atarken hiç asist katkısı vermedi.