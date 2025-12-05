Galatasaray, Samsunspor'un 3 aylık yenilmezlik serisini uzatma anlarında bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-2 kazandı.

GALATASARAY MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

8. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.

TOP ÜSTTEN DIŞARIYA ÇIKTI

22. dakikada Adülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu ceza sahasının sol tarafında önünde bulan Osimhen, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Sane'nin bekletmeden vuruşunda top, üstten auta çıktı.

RAMS PARK'TA FARK İKİYE ÇIKTI

29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası doğru ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı golcünün, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Konuk ekip Samsunspor, ikinci yarıya golle başladı. Maçın 56. dakikasında sağ kanattan gelişen hücumda Emre Kılınç'ın kale ağzına çevirdiği pasta Musaba tek bir vuruşla Uğurcan'ın yanından topu ağlara yolladı.

SON ANLARDA SKORA DENGE GELDİ

Karşılaşmanın 88. dakikasında maça denge geldi. Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş savunmaya çarparak ağlarla buluştu.

SON SOZU 90+2'DE OSIMHEN SÖYLEDİ

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye bu kez Victor Osimhen çıktı. Victor Osimhen ile Galatasaray skoru 3-2 yaptı. Yunus'un kafasında Osimhen röveşata ile topu ağlara yolladı.

GALATASARAY 3 AYLIK SERİYİ BİTİRDİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray, ligdeki puanını 36'ya yükseltti. Ligde ve Avrupa'da 3 aydır maç kaybetmeyen Samsunspor'un yenilmezlik unvanı sona erdi ve kırmızı-beyazlılar 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.