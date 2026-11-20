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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonda şampiyon olduğu Süper Lig'de bu sezon 11 müsabakada 9 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 28 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girdi.

Geride kalan 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 7 puanla 17. sırada yer aldı.

Galatasaray'da eksikler

Galatasaray'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Sol dizinden operasyon geçiren Nijeryalı Victor Osimhen ile sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Portekizli Rafael Leao, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca milli takımlarında sakatlık yaşayan Macar Roland Sallai, Rus Aleksey Batrakov ile Kolombiyalı Davinson Sanchez'in durumu maç günü belli olacak.

Öte yandan sağ omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilen Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı takımla çalışmalara başladı. Milli file bekçisi, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde Samsunspor karşısında forma giyebilir.

Üç oyuncu sarı kart sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sezonun geride kalan bölümünde üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez ve Roland Sallai, yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Rafael Leao da üç sarı kartla sınırda yer alıyor.

RAMS Park'ta rakibini konuk edemeyecek

Galatasaray, kendi stadı RAMS Park'ta Samsunspor'u ağırlayamayacak.

RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı sarı-kırmızılı ekip, rakibini Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

Rekor için sahaya çıkacak

Galatasaray, kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.

Ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsunspor karşısında kaybetmemesi halinde sahasındaki namağlup serisini 42 müsabakaya çıkararak rekor kıracak.

Son 6 resmi maçını kazandı

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi karşılaşmayı galip tamamladı.

Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 2 maçta puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0) ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'i (4-3) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart (2-0) ekiplerini yenmeyi başardı.

Batrakov, performansıyla parlıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Rus Aleksey Batrakov, son dönemdeki performansıyla dikkati çekti.

Batrakov, 4'ü Süper Lig ve 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere çıktığı son 7 resmi maçta 6 gol attı.

Kaynak: AA