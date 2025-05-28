Galatasaray Şampiyonluğunu Yenikapı'da Kutladı

Galatasaray Şampiyonluğunu Yenikapı'da Kutladı
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Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlamasında yüzbinlerce taraftarın katıldığı etkinliğin organize edilme sürecini anlattı. Yazgan, etkinlikte bazı aksaklıklar yaşansa da başarılı bir kutlama gerçekleştirdiklerini vurguladı.

GALATASARAY Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamasıyla ilgili, "Biz, farklı bir şey yapmak istedik. Bence çok önemli bir cesaretti. Yüzbinlerce kişinin oraya gelmesinden ve bir kişinin bile burnu kanamadan gecenin tamamlanmasından dolayı memnunuz" dedi.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak 5'inci yıldızı kazanan Galatasaray, 25 Mayıs Pazar günü, Yenikapı Miting Alanı'nda kutlama düzenlenmişti. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, bugün basına açık yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet toplanısı gerçekleştirdi. Yenikapı'da düzenlenen etkinliğin çok kısa bir süre zarfında organize edildiğini belirten Eray Yazgan, "Üzüldüğüm bir takım şeyler var. Dünyanın en kolay şeyi stadımızda, Başakşehir maçından sonra bir organizasyon yapmaktı. Biz, farklı bir şey yapmak istedik. Bence çok önemli bir cesaretti. Galatasaray'ı seven herkesin aidiyetini güçlü tutmamız gerekiyordu. Stada gelemeyen, ekonomik olarak zorlanan, kombine alacak imkanı olmayan, orijinal formayı alamayan ve içinde Galatasaray sevgisi barındıranlara ulaşma kaygımız vardı. Yüzbinlerce kişinin oraya gelmesinden ve bir kişinin bile burnu kanamadan gecenin tamamlanmasından dolayı memnunuz" şeklinde konuştu.

'DÖRT GÜNDE OLABİLECEK EN İYİ ORGANİZASYONU DÜZENLEMEYE GAYRET ETTİK'

Organizasyonda bazı aksaklıklar olduğunu dile getiren Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

Büyük organizasyonların da açılışlarında problemler olabildiğine dikkat çeken Yazgan, Yenikapı'daki etkinlikte de bazı aksaklıklar yaşandığına dikkat çekti. Eksikleri bahane olarak sunmadıklarını ifade eden Yazgan, "Biz, 18 Mayıs akşamı şampiyon olduk. 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da bir organizasyon yaptık. Yenikapı'daki kutlama için İstanbul Valiliğine ilk yazımızı 20 Mayıs'ta yazdık. 21 Mayıs'ta düzenleyecek firma belli oldu. Üç gece alanda uyuduk. Yıllarca planlanan Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde yağmur yağdı ve birçok aksilik yaşandı. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum. Taraftarımızı çok zor durumda bıraktık, yağmur altında kaldılar ama iyi niyetli bir şey ortaya koyduk. Dört günde olabilecek en iyi organizasyonu düzenlemeye gayret ettik. Eksiklerimiz tabii ki vardı. Ancak bugüne kadar denenmemiş bir şeyi yaptık. Meteoroloji bize gece 12.00'den sonra yağış beklendiğini söylemişti. Yaklaşık bin 500 adet drone ile yapacağımız gösterileri iptal etmek zorunda kaldık. Drone şovu, o gecenin en gösterişli işi olacaktı. İstanbul'un 4 noktasından daha 250'şer drone kaldıracaktık"

'BEN HACDAN DÖNSEM EŞİM DOSTUM DAHA KALABALIK KARŞILAR'

Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılanmasıyla ilgili de konuşan Yazgan, şöyle konuştu:

"Tüm Galatasaraylılara yaptığımız davet üzerine Yenikapı'ya gelen yüzbinlerce taraftar beş yıldızlı kutlamanın keyfini çıkarttı. Malum aynı akşam Fenerbahçe, Euroleague şampiyonu oldu, bu vesileyle kendilerini tebrik ederim. Ertesi gün havalimanına çağrıda bulunuldu ancak malumunuz futbol bu işin lokomotifi, ben hacdan dönsem eşim dostum daha kalabalık karşılar"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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