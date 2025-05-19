Galatasaray Şampiyonluğunda Evlilik Teklifi Coşkusu

GALATASARAY'ın Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala puan farkıyla şampiyonluğunu garantilemesi üzerine Fethiye'de yaşanan kutlamalarda ilginç bir olay yaşandı. Galatasaray taraftarı Cem Ateş, sevgilisi Selen Maya Arıcı'ya sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Genç kadının 'evet' cevabı üzerine çevresinde bulunan taraftarlar çifti alkışlayarak tebrik etti.

Fethiye ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyonluğu garanti altına almasıyla coşku dolu anlar yaşandı. Beşkaza Meydanı'nda yapılan kutlamalar sırasında, Galatasaray taraftarı Cem Ateş sevgilisi Selen Maya Arıcı'ya süpriz bir evlilik teklifi yaptı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Arıcı, mikrofonu eline alarak meydanı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlara dönüp, 'Evet diyeyim mi' diye sordu. Taraftarların coşkulu alkışları ve 'Evet' tezahüratları arasında Arıcı, teklife 'Evet' yanıtını verdi. Çevredeki taraftarlar çifti alkışlayarak tebrik etti. Galatasaray bayrakları ve meşaleler eşliğinde kutlamalar, hem şampiyonluk hem de bu özel anı ile birlikte uzun süre devam etti.