Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yenerek 6 puana ulaştı

Uğur GÜLBOY / İSTANBUL, GALATASARAY'IN 2-0 kazandığı Stuttgart maçının ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Hem fizik kalitesi hem de dirençleri çok iyi bir takım. Teknik kapasiteleri çok yüksek. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici." dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi.

'BÖYLE BİR TAKIMI YENMEK SEVİNDİRİCİ'

Stuttgart'ın hücumda kaliteli olduğuna vurgu yapan Buruk, "Dünkü basın toplantısında önde hücum gücü yüksek oyuncuların her an pozisyon üretebileceğini ama iyi işler yaptığımızda da çok fazla pozisyona girebileceğimizi söylemiştik. Bunu ilk yarıda çok daha iyi yaptık. Devre arasına 2-0 önde girdik. İkinci yarı, hem hücum geçişlerini biraz daha iyi yapabilirdik ama zemin iki takımı da etkiledi. Oyun içerisinde çok fazla uzun top oldu. İki takımın birbirine baskı yapması özellikle uzun topların da çoğalmasını sağladı. Doğru bir şekilde ikinci topları aldığımızda pozisyonlara girme şansımız oldu. Hem maçın başında hem de ikinci yarı rakibimizin de önemli pozisyonları oldu. Kazanmamız için mutluyuz. Altı puana geldik. Fiziksel olarak iyi olan Alman takımını yenmek de önemli. Bugün oyun içerisinde bu güçlerini hep gösterdiler. Maç öncesi boy ortalamalarına baktığımda rakibi 1.86 gösteriyordu. Hem fizik kalitesi hem de dirençleri çok iyi bir takım. Teknik kapasiteleri çok yüksek. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici." diye konuştu.

'ÜLKE PUANI İÇİN DEĞERLİ'

Ülke puanına da dikkat çeken Buruk, "Ülke puanı için de aldığımız her galibiyet çok değerli. Ülke futbolu olarak yukarı doğru yükselen bir grafiğimiz var. Takımlar olarak puanımızı yükseltiyoruz. Üstteki takımları yakalama şansını hayal ediyoruz. Hem maç kazanmak hem de bir üst tura gidebilmek bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

'DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ'

Okan Buruk, 17 günde çıktıkları 5 maçı da kazandıklarını, Süper Lig'deki Amed Sportif Faaliyetler maçını da alarak milli araya galibiyetle girmek istediklerini söyledi. Oyuncularından doğum günü hediyesi olarak milli araya kadar tüm maçları kazanmayı istediğini hatırlatan Buruk, "Doğum günü hediyesi olarak milli araya kadar bütün maçları kazanmayı istedim. Şimdi sadece Amed Sportif Faaliyetler maçı kaldı. İnşallah onu da kazanıp milli araya kazanan takım olarak girmek istiyoruz. Bu ayı ekim ayını kapattık, kasıma da galibiyetle başladık." dedi.

'HEPSİ ELLERİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞIYOR'

Oyuncularının çabalarına yönelik konuşan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Leroy Sane her antrenmanda yüzde 100 çalışıyor, o formayı tekrar almak için elinden geleni yapıyor. Leao'yu lig maçında 90 dakikada oynattık. Onun yüzde 100 hazır olması, bu tür maçların belli dakikalarını oynaması da bizim için çok önemli. Bugünkü planımız sol açık bölgesine Barış'la başlayıp Leao ile devam etmek. Çünkü Leao'nun da bu performansa ihtiyacı var. Geniş bir kadromuz var, hepsi oynamak istiyor, hepsi elinden geleni yapıyor. Tabii ki 11 kişiyle oynayabiliyoruz, 5 kişi oyuna sokabiliyoruz. Bunun zorluklarını yaşıyoruz ama oyuncularım taraftarımızın sevgisinin ve attıkları önemli imzaların karşılığını vermek için elinden geleni yapıyor. 'Bunlar yedek kalıyor. Yedek kaldıkları için antrenmanda çalışmıyor.' diye düşünmeyin. Hepsi elinden geleni yapıyor. Biz de onların mutlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Zaten bu stada geldiklerinde, bu taraftarın önüne çıktıklarında gerçekten hepsi ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyor. Top rakipteyken savunmayı hepsi yapmaya çalışıyor. İyi bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Hem saha içi hem saha dışında birbirlerine alışma süreci de önemliydi ama bunu galibiyetlerle bu son haftalarda çok yukarıya çektik."

'BATRAKOV DAYAK YEDİ'

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, maçta 2 gol atan Aleksey Batrakov'un performansına özel bir vurgu yaptı. Rus futbolcunun performansını değerlendiren Buruk, "Batrakov çok iyi oynadı, çok yoruldu, bir de dayak yedi. Kafasına ve ayağına çok vuruldu. Hakem de buna çok fazla izin verdi. Bugükü hakemin ilk yarıda kartlarını az kullanması, rakibin belli yerlerde çok sert fauller yapmasına neden oldu. Maçın genelinde daha çok rakibimizin lehine faul verildi. Batrakov'un hem yorulması hem de çok fazla darbe alması ikinci yarıda performansını aşağı çekti. Sadece top bizdeyken değil rakipteyken de çok iyi oynadı." ifadelerini kullandı. Buruk, sonradan oyuna giren Wilfried Singo ile ilgili, "Singo bir pozisyonda daha basit oynaması gerekirken top kaybı sonrası pozisyon verdik, geçiş yedik. 2-0 öndeyken sağ bekin o kadar öne çıkıp çalım atmaya çalışması, ona izleteceğimiz videolardan biri olacak. Oyuna sonradan girmek çok zordur. Özellikle kariyerimin son döneminde çok fazla sonradan oyuna girdim. Oyuna hemen ısınamazsınız, çabuk yorulabilirsiniz. Oyuna sonradan girmek zorlayıcı olur." şeklinde görüş belirtti.

'ANA HEDEF İLK 24'

Okan Buruk, hedeflerinin ilk 8 olduğunu belirterek önlerindeki 3 maçın çok kritik olduğunu dile getirerek, "İlk hedefimiz oynayacağımız tüm maçları kazanmak. Kalan 4 maçı da kazanıp ilk 8'e girmeyi hayal ediyoruz. Ana hedefimiz ilk 24'ün içinde olmak. En kötü senaryo ilk 24'te olmak. Diğer maçları kazandığımızda nereye gideceğimizi görmek gerekiyor. Önceliğimiz bir sonraki maç. Aston Villa ile sahamızda oynayacağız. Sonrasında Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaşacağız. Sonra sahamızda Feyenoord maçı var. Bu üç maç bizim için çok kritik. Sıralamamızı belirleyecektir. Son hafta da Paris Saint-Germain deplasmanı olacak. En fazla puanı almak istiyoruz. Hayalimiz tüm maçları kazanmak." dedi.

'BİR RAKİBİMİZ YOK'

Süper Lig'deki mücadeleye de değinen Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lig yarışını aynı şekilde devam ettireceğiz. Rakiplerimiz puan kaybetti ama bir rakibimiz yok. Şu an bize en yakın olan Amed Sportif Faaliyetler. Onların arkasında Trabzonspor var. Rakiplerin puan kaybetmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. İki kulvarı da aynı şekilde götürmemiz gerekiyor. Ona uygun, iki tarafı da oynayabilecek bir kadromuz var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı