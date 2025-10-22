Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun seyirci ortalaması listesi belli oldu. Alman temsilcisi Borussia Dortmund, 81.365 kişiyle açık ara farkla zirvede yer alırken, ikinci sırada Allianz Arena (Bayern Münih) 75.000 seyirciyle yer aldı. Üçüncü sırada ise 74.610 ortalamayla Real Madrid'in Santiago Bernabéu Stadı bulunuyor.

RAMS PARK 15. SIRADA

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, seyirci ortalamasında Avrupa'nın devlerini geride bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılıların evi RAMS Park, ortalama 50.651 taraftarla 15. sırada yer aldı. Galatasaray böylece, Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere, İspanya ve İtalya devlerinin hemen arkasında kendine yer buldu.

İLK 10'DA DEVLERİN KAPIŞMASI

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 sezonunun seyirci ortalamasında ilk 10 stadyumu;

SIGNAL IDUNA PARK – 81.365

Allianz Arena – 75.000

Santiago Bernabéu – 74.610

Orange Vélodrome – 65.771

Giuseppe Meazza – 62.317

Anfield – 59.507

Riyadh Air Metropolitano – 59.401

Deutsche Bank Park – 58.700

Emirates Stadium – 58.010

Tottenham Hotspur Stadium – 54.755

Estádio da Luz – 53.257

Johan Cruijff ArenA – 52.288

St James' Park – 52.079

San Mamés – 51.059

RAMS Park – 50.651

Etihad Stadium – 49.531

Olímpic Lluís Companys – 48.236

Diego Armando Maradona – 47.364

Parc des Princes – 47.151

Allianz Stadium – 41.497

Estádio José Alvalade – 38.696

Stamford Bridge – 38.636

Philips Stadion – 34.850

Parken (connected by 3) – 34.341

Stadio Georgios Karaiskakis – 32.050

TOPLAM 1 MİLYON 774 BİN SEYİRCİ

UEFA verilerine göre Şampiyonlar Ligi'nde toplam 1 milyon 774 binin üzerinde seyirci statlarda yer aldı. Karşılaşma başına ortalama seyirci sayısı 43.291 olarak kayda geçti. Avrupa futbolunun devleri, dolu tribünleriyle pandemi sonrası dönemde yeniden büyük bir geri dönüş yaşadı.