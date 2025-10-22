Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı
2025 UEFA Şampiyonlar Ligi seyirci ortalamaları listesi açıklandı. Alman ekibi Borussia Dortmund, 81.365 kişiyle zirvede yer aldı. İkinci sıra Allianz Arena (Bayern Münih) ile 75.000 seyirci, üçüncü sıra ise 74.610 seyirci ile Real Madrid'in Santiago Bernabéu Stadı'na ait oldu. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, ortalama 50.651 taraftarla 15. sırada yer aldı.
RAMS PARK 15. SIRADA
Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, seyirci ortalamasında Avrupa'nın devlerini geride bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılıların evi RAMS Park, ortalama 50.651 taraftarla 15. sırada yer aldı. Galatasaray böylece, Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere, İspanya ve İtalya devlerinin hemen arkasında kendine yer buldu.
İLK 10'DA DEVLERİN KAPIŞMASI
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 sezonunun seyirci ortalamasında ilk 10 stadyumu;
- SIGNAL IDUNA PARK – 81.365
- Allianz Arena – 75.000
- Santiago Bernabéu – 74.610
- Orange Vélodrome – 65.771
- Giuseppe Meazza – 62.317
- Anfield – 59.507
- Riyadh Air Metropolitano – 59.401
- Deutsche Bank Park – 58.700
- Emirates Stadium – 58.010
- Tottenham Hotspur Stadium – 54.755
- Estádio da Luz – 53.257
- Johan Cruijff ArenA – 52.288
- St James' Park – 52.079
- San Mamés – 51.059
- RAMS Park – 50.651
- Etihad Stadium – 49.531
- Olímpic Lluís Companys – 48.236
- Diego Armando Maradona – 47.364
- Parc des Princes – 47.151
- Allianz Stadium – 41.497
- Estádio José Alvalade – 38.696
- Stamford Bridge – 38.636
- Philips Stadion – 34.850
- Parken (connected by 3) – 34.341
- Stadio Georgios Karaiskakis – 32.050
TOPLAM 1 MİLYON 774 BİN SEYİRCİ
UEFA verilerine göre Şampiyonlar Ligi'nde toplam 1 milyon 774 binin üzerinde seyirci statlarda yer aldı. Karşılaşma başına ortalama seyirci sayısı 43.291 olarak kayda geçti. Avrupa futbolunun devleri, dolu tribünleriyle pandemi sonrası dönemde yeniden büyük bir geri dönüş yaşadı.