Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da 5-1 Yenildi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olarak 16 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Ekip, Avrupa'da 10 maçtır deplasmanda galip gelemedi ve son 18 maçta sadece 1 galibiyet aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olarak 16 maç sonra yenilgi yüzü gördü.
Galatasaray'ın 16 maçlık serisi Şampiyonlar Ligi'nde sona erdi
-Yenilmezlik serisi Almanya'da son buldu
-Avrupa'da 10 maçtır deplasmanda galip gelemiyor
-Son Avrupa zaferi Tottenham'a karşı
-Şampiyonlar Ligi'nde son 18 maçta 1 galibiyet
-4 yıl sonra kalesinde 5 gol gördü
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekipte, Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlayacak.
1'İNCİ LİG
14.30 Serik Spor - Bandırmaspor
17.00 İstanbulspor - Çorum FK
17.00 Ümraniyespor - Iğdır FK
20.00 Hatayspor - Boluspor
BASKETBOL
11.00 Basketbol Süper Ligi'nin yayıncı kuruluşu anlaşması imzalanacak. (Sonrasındaki soru cevap önemli olabilir) (Basketbol Gelişim Merkezi) (ALİ DANAŞ)
- FIBA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Çeyrek Final
18.45 Bursa Basket - Löwen Braunschweig
- Hazırlık maçı
18.00 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız