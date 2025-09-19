Haberler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da 5-1 Yenildi

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olarak 16 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Ekip, Avrupa'da 10 maçtır deplasmanda galip gelemedi ve son 18 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olarak 16 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

Galatasaray'ın 16 maçlık serisi Şampiyonlar Ligi'nde sona erdi

-Yenilmezlik serisi Almanya'da son buldu

-Avrupa'da 10 maçtır deplasmanda galip gelemiyor

-Son Avrupa zaferi Tottenham'a karşı

-Şampiyonlar Ligi'nde son 18 maçta 1 galibiyet

-4 yıl sonra kalesinde 5 gol gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
