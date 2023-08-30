Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına yükseldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Lig'i Play-Off Turu rövanşında Molde'yi 2-1 mağlup ederek gruplara yükseldi. Galatasaray'ın gollerini Icardi ve Angelino attı.

STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

HAKEMLER: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 90 Berkan Kutlu), Tete (Dk. 80 Bakambu), Mertens (Dk. 72 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Barış Alper Yılmaz), Icardi

MOLDE: Karlstrom - Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon (Dk. 22 Lovik) (Dk. 85 Grodem), Kaasa (Dk. 21 Hestad), Mannsverk, Breivik (Dk. 76 Eriksen), Haugen, Eikrem (Dk. 76 Berisha), Brynhildsen

GOLLER: Dk. 7 Icardi (P), Dk. 90+3 Angelino ( Galatasaray ) - Dk. 66 Hestad (Molde)

SARI KARTLAR: Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray ) - Erling Moe (Teknik Direktör), Eriksen, Mannsverk, Berisha (Molde)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Lig'i Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında sahasında ağırladığı Norveç temsilcisi Molde'yi 2-1 mağlup etti ve adını Şampiyonlar Lig'i gruplarına yazdırdı. Galatasaray'ın gollerini 7'nci dakikada Icardi ve 90+3'üncü dakikada Angelino'dan geldi. Molde'nin tek golünü ise 66'ncı dakikada Hestad kaydetti.

5'inci dakikada Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın sol kenardan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Icardi, Eriksen'in formasında çekmesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Marciniak, pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.

7'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Penaltı atışı için topun başına geçen Icardi, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı noktalara gönderdi: 1-0.

29'uncu dakikada Molde'de ceza sahası dışı orta alanda topla buluşan Mannsverk, ceza sahası dışı sol çaprazından içeriye giren Haugen'e pasını aktardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

31'inci dakikada Molde etkili geldi. Galatasaray savunmasında Nelsson'dan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Hestad'ın sert vuruşunda topu kaleci Muslera kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48'inci dakikada Molde'de ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Haugen'in çizgiye indikten sonraki şutunda topu kaleci Muslera kornere çeldi.

55'inci dakikada Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışındaki Mertens'i gördü. Mertens topu kontrol ettikten hemen sonra ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Tete'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonraki şutunda top direğin yanından dışarıya gitti.

66'ncı dakikada Molde eşitliği yakaladı. Sol kanatta Boey'u çalımlayarak ceza sahası içerisine giren Breivik'in içeri yerden çevirdiği topa Hestad dokundu ve top ağlarla buluştu: 1-1.

77'nci dakikada Bjornbak, savunma arkasına sarkan Berisha'yı gördü. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

81'inci dakikada Molde'de Hestad, orta alanda topla birlikte hareketlenerek savunma arkasına sarkan Berisha'ya pasını aktarmak istedi. Mannsverk'e de çarpan top Berisha'nın önünde kaldı. Bu oyuncun kaleci Muslera'yı geçtikten sonraki vuruşunda top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi Marciniak VAR'dan gelen uyarı sonrası golü iptal etti.

90+3'üncü dakikada Galatasaray karşılaşmada tekrar öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta topun başına Angelino geçti. Bu oyuncunun vuruşunda barajdaki Ellingsen'e de çarpan top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.