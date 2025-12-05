Galatasaray, Osimhen'in uzatmadaki röveşata golüyle Samsunspor'u 3-2 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Topun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi takım, 29. dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Samsunspor etkili girdi. Karadeniz temsilcisi, 56. dakikada Anthony Musaba'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Galatasaray, ikinci 45 dakikada pozisyona girmekte zorlandı. Savunmada da açıklar veren ev sahibi ekip, Emre Kılınç'ın 88. dakikada attığı golle üstünlüğünü kaybetti: 2-2. Yediği bu golün şokunu çabuk atlatan sarı-kırmızılı ekip, 90+2. dakikada Osimhen'in attığı röveşata golüyle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 11. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi olan "Cimbom" 36 puana ulaştı.

Samsunspor ise bu sezon 2. kez yenilerek 25 puanda kaldı.

Haftayı lider kapatmayı garantiledi

Galatasaray, Süper Lig'de 15. haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Haftanın açılış maçında zirve mücadelesi veren Karadeniz temsilcisini 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, puanını 36'ya çıkardı. Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile 4, Trabzonspor ile 5 puanlık fark yakaladı.

Sahasındaki yenilmezlik serisi 26 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 26 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı derbide yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 26 lig mücadelesinde 21 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Samsunspor ile yaptığı son 9 maçı kazandı

Galatasaray, kırmızı-beyazlı takımla karşılaştığı son 9 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı. Bu süreçte 9. galibiyetini elde eden Galatasaray, lig tarihinde rakibi karşısındaki en uzun galibiyet serisine imza attı.

Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

Sane, derbiden sonra Samsunspor maçını da boş geçmedi

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla 5. golünü Samsunspor ağlarına gönderdi.

Bu sezon transfer edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'da 15. Süper Lig müsabakasına çıktı. Geride kalan 14 müsabakada 4 kez fileleri havalandıran Sane, beşinci golü Samsunspor maçında kaydetti.

Ligin 14. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde takımının tek golünü atan Sane, Samsunspor mücadelesinde de gol perdesini açarak iki müsabaka üst üste gol sevinci yaşadı.

Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Sane hazırladı, Osimhen bitirdi

Galatasaray'da gol perdesini açan Leroy Sane, Victor Osimhen'in skoru 2-0'a getiren golün hazırlayıcısı oldu.

Maçın 8. dakikasında fileleri havalandıran Sane, 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Kendi yarı alanının sağında aldığı topla Logi Tomasson'dan sıyrılan Sane, rakip ceza sahasına kadar ilerledi. Tecrübeli futbolcu, pasını altıpas önüne hareketlenen Osimhen'e aktardı. Nijeryalı futbolcu da düzgün bir tek vuruşla topu filelerle buluşturarak farkı 2'ye çıkardı.

Osimhen'in röveşatası 3 puanı getirdi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı röveşata golüyle galibiyeti getiren futbolcu oldu.

Uzatma bölümüne 2-2 eşitlikle girilen karşılaşmanın 90+2. dakikasında sahneye çıkan Osimhen, şık bir gole imza attı. Skoru 3-2'ye getiren Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sezonki 11. Süper Lig müsabakasına çıkan Osimhen, attığı 2 golle toplam gol sayısını 5'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan 26 yaşındaki santrfor, 11 gole ulaştı.

Sakatlanan Lemina devre arasında oyundan çıktı

Galatasaray, sakatlık nedeniyle ikinci yarı öncesinde değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Mücadelenin ilk dakikasında hızlı gelişen Samsunspor atağında Cherif Ndiaye'nin koşusuna karşılık veren Mario Lemina arka adalesinden sorun yaşadı. Bir süre seken ve kontrollü bir şekilde maça devam eden Gabonlu futbolcu, devre arasında yerini Arda Ünyay'a bıraktı.

Genç stoper Arda ıslıklandı

Galatasaray taraftarı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay'ı ıslıkladı.

Müsabakanın 46. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna giren Arda, 90+1. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Değişiklik sırasında Galatasaray taraftarı genç futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, müsabaka sonrasında tepki gören Arda'ya moral verdi. Taraftarlar, maç sonu klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü Arda'nın yaptırmasını istedi.

Taraftarlar, Arda'nın ardından Victor Osimhen ve Leroy Sane'nden de "üçlü" tezahüratı talep etti.

Galatasaray, kalesini gole kapatamıyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gördü.

Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Galatasaray, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 8 lig müsabakasının 7'sinde en az 1 kez gol yedi. "Cimbom" bir mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, buna rağmen hala rakiplerine en az gol şansı veren 2. takımı konumunda bulunuyor.

Hakem Mehmet Türkmen kartlarını düşürdü

Müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, kartlarını düşürmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

Mücadelenin 28. dakikasında orta sahada koştuğu sırada Türkmen'in cebindeki sarı ve kırmızı kartlar yere düştü. Kartlarının yokluğunu fark etmeyen Türkmen, oyunu devam ettirdi.

Kısa bir süre sonra Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, orta sahadaki kartları alarak Mehmet Türkmen'e verdi.

Taraftarlardan yayıncı kuruluşa tepki

Galatasaray taraftarı, yayıncı kuruluş beIN Sports'u protesto etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, taraflı yayın yaptığını ileri sürdükleri yayıncı kuruluşla çeşitli tezahüratlarda bulundu.

Sıradaki rakip Monaco

Galatasaray, bir sonraki maçında 9 Aralık Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa Ligi takımlarından Monaco ile karşılaşacak.

Ligde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, Monaco müsabakasıyla "Devler Ligi"ndeki ilk 8 iddiasını devam ettirmeye çalışacak. İlk 5 maç sonunda 9 puanı bulunan Galatasaray, 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te II. Louis Stadı'nda 6 puanlı Monaco'ya konuk olacak.

Konuk takımın 10 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

Samsunspor, Süper Lig'de 10 maçın ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezonki tek mağlubiyetini sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yaptığı 5. hafta maçında yaşayan kırmızı-beyazlılar, sonrasında biri 3. hafta erteleme müsabakası olmak üzere 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray mağlubiyetiyle ligdeki kazanamama hasreti 3 maça çıkan Samsunspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Samsunspor, deplasmanda 8 maç sonra yenildi

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de deplasmanda 8 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Konuk olduğu müsabakalarda son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Corendon Alanyaspor karşısında yaşayan Samsunspor, sonrasındaki 8 dış saha mücadelesinde dörder galibiyet ve beraberlik yaşadı.

Kulüp tarihinin dış sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yaşayan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'a mağlup olarak bu serisini sürdüremedi.

Musaba, 6 gole ulaştı

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba, toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Müsabakanın 56. dakikasında fileleri havalandırarak 2-0 geride olan takımının farkı 1'e indirmesini sağlayan Musaba, 13. Süper Lig karşılaşmasında 4. golünü kaydetti. UEFA Konferans Ligi'nde de 2 golü bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, toplamda 6 gollük katkı verdi.

Emre, ilk golünü eski takımı Galatasaray'a attı

Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Emre Kılınç, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Emre, müsabakanın 88. dakikasında attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol, Emre Kılınç'ın bu sezon ligde bulduğu ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Emre Kılınç'ın UEFA Konferans Ligi'nde bir golü bulunuyor.