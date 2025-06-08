Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Victor Osimhen'in takımdan ayrılması durumunda yıldız ismin alternatifini buldu. Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen'de forma giyen Osimhen'in vatandaşı Victor Boniface'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Victor Osimhen'i kadroda tutmak için tüm imkanlarını zorlarken, yıldız oyuncunun ayrılma ihtimaline karşı B planını da hazırladı.

OSIMHEN OLMAZSA BONIFACE

Galatasaray, teknik heyetin ve yönetimin ortak kararıyla rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in vatandaşı olan ve Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in dünyaca ünlü golcüsü Victor Boniface'yi gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'den olumsuz bir yanıt alması durumunda güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Boniface için kiralama formülü ya da taksitli satın alma gibi alternatiflerini masaya yatırıp Alman kulübüne teklifini sunacak.

Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 27 maça çıkan Boniface, 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı oyuncunun kulübü ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili! 'Partiden atılsın' diyen bile var

CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili
Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video

Definecilerle ilgili şehir efsanesini bitiren görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı

İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan bomba Osimhen itirafı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.