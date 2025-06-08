Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Victor Osimhen'i kadroda tutmak için tüm imkanlarını zorlarken, yıldız oyuncunun ayrılma ihtimaline karşı B planını da hazırladı.

OSIMHEN OLMAZSA BONIFACE

Galatasaray, teknik heyetin ve yönetimin ortak kararıyla rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in vatandaşı olan ve Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in dünyaca ünlü golcüsü Victor Boniface'yi gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'den olumsuz bir yanıt alması durumunda güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Boniface için kiralama formülü ya da taksitli satın alma gibi alternatiflerini masaya yatırıp Alman kulübüne teklifini sunacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 27 maça çıkan Boniface, 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı oyuncunun kulübü ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.