Galatasaray öne geçtiği maçta ağır yaralı

Galatasaray öne geçtiği maçta ağır yaralı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 1-0 öne geçtiği maçta 5-1 kaybetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı Eintracht Frankfurt, 5-1 kazandı.

GALATASARAY YUNUS İLE ÖNE GEÇTİ

8. dakikada Sane'nin savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Yunus'un ceza sahası sol çaprazdan ceza sahasına girip, rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.

SANCHEZ KENDİ KALESİNE ATTI

37. dakikada Yunus'un hatalı pasında araya giren Doan'ın şutunda Davinson Sanchez'e de çarpan top ağlara gitti ve durum 1-1 oldu.

CAN UZUN TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

45+2. dakikada sağ kanattan Burkardt'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Can Uzun'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

FRANKFURT FARKI İKİYE ÇIKARDI

45+4. dakikada sol kanattan Chaibi'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Burkardt, kafayla topu ağlara gönderdi. 3-1

DAVINSON YİNE KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın 66. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, sol kanattan yapılan ortada yapılan kafa vuruşu sonucu kendi kalesine bir top daha gönderdi. Skor 4-1 oldu.

FRANKFURT BEŞİNCİ GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 75. dakikasında Frankfurt beşinci golü buldu. Galatasaray'da Gabriel Sara çıkarken topu kaptırdı. Topu kapan Knauff Uğurcan'ı geçip topu ağlara yolladı.

CİMBOM PUANSIZ BAŞLADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Alman ekibi kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puansız başladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Sık sık maden suyu içenler dikkat! Uzmanlardan uyarı geldi: Faydası kadar zararı da çok

Sık sık maden suyu içenler dikkat! Faydası kadar zararı da çok
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıMurat Şengezer:

Türk Takımlarınin Rezilliği. Futbola Siyaset Girerse Sana da 5 Tane Girer

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumları8zp6zktxj8:

pokoto yemişişko

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Beterin beteri var Salatasaray attığı gol ile averajla sondan ikinci oldu

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCelal SEÇKİN:

Bi dakika ya Türk hakem yok muydu?

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞükrü Polat:

Türk hakemi olmayınca böyleler. Sadece cl müziği dinlemeye gidiyolar. Yaralı değiller tcvuze uğradılar:))))))

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
