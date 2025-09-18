Galatasaray öne geçtiği maçta ağır yaralı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı Eintracht Frankfurt, 5-1 kazandı.

GALATASARAY YUNUS İLE ÖNE GEÇTİ

8. dakikada Sane'nin savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Yunus'un ceza sahası sol çaprazdan ceza sahasına girip, rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.

SANCHEZ KENDİ KALESİNE ATTI

37. dakikada Yunus'un hatalı pasında araya giren Doan'ın şutunda Davinson Sanchez'e de çarpan top ağlara gitti ve durum 1-1 oldu.

CAN UZUN TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

45+2. dakikada sağ kanattan Burkardt'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Can Uzun'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

FRANKFURT FARKI İKİYE ÇIKARDI

45+4. dakikada sol kanattan Chaibi'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Burkardt, kafayla topu ağlara gönderdi. 3-1

DAVINSON YİNE KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın 66. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, sol kanattan yapılan ortada yapılan kafa vuruşu sonucu kendi kalesine bir top daha gönderdi. Skor 4-1 oldu.

FRANKFURT BEŞİNCİ GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 75. dakikasında Frankfurt beşinci golü buldu. Galatasaray'da Gabriel Sara çıkarken topu kaptırdı. Topu kapan Knauff Uğurcan'ı geçip topu ağlara yolladı.

CİMBOM PUANSIZ BAŞLADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Alman ekibi kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puansız başladı.