Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı konuk etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımında 5 değişiklik yaptı. Torreira ve Icardi sakatlıklarını atlatarak forma giydi. Zaniolo ise kadroda yer almadı. Galatasaray'ın yeni transferi Zaha, taraftarlarla ilk kez buluşacak. Galatasaray, tur atlaması halinde Molde - Klaksvik eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçının 11'inde 5 değişikliğe giderek Olimpija Ljubljana maçında takımını sahaya sürdü. Kayserispor mücadelesinde 11'de görev alan Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Oliveira ve Bakambu'nun yerine Ljubljana karşısında Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Torreira ve Icardi'ye 11'de görev yaptı. Öte yandan UEFA listesine bildirilmeyen Morutan, Kerem Demirbay, Tete ve Yusuf Demir de Olimpija Ljubljana maçının kadrosunda yer almayan isimler oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmaya şu 11 ile çıktı:

"Muslera - Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino,Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

TORREIRA VE ICARDI 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ve Arjantinli golcü Mauro Icardi formasına kavuştu. Sezon öncesi hazırlık kampında 5 Temmuz'da oynanan Hull City maçında sakatlanan Lucas Torreira, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Olimpija Ljubljana maçına 11'de başladı. Öte yandan Arjantinli golcü Mauro Icardi de Bakambu'nun yerine ilk 11'de başlayarak, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

ZANIOLO KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'da adı İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile anılan Nicolo Zaniolo, kadroda yer almadı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme turu rövanş karşılaşmasında Zalgiris maçı öncesi kasığında ağrı hisseden 24 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sebebiyle de Olimpija Ljubljana maçının kadrosunda bulunmadı.

ZAHA ILK KEZ TARAFTARLA BULUŞACAK

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan yeni transferi Wilfred Zaha, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA ARENASI'NDAKİ 306'NCI MAÇI

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa arenasında toplam 305 kez sahne aldı. Bu maçlarda sarı-kırmızlı ekip; 108 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez mağlup oldu. 82 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda toplamda 407 gol atarken, kalesinde ise 450 gol gördü.

MOLDE - KLAKSVİK EŞLEŞMESİNİN TUR ATLAYANI İLE OYNAYACAK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elerse Play-Off turunda Molde - Klaksvik eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Play-Off turu ilk maçları 22-23 Ağustos, rövanşları ise 29-30 Ağustos'ta oynanacak.