Okan Buruk: Rashica'nun durumunu maç sonu öğrendim

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rashica'nın durumunu maç sonu öğrendim. O bölgede bizim için alternatif oyunculardan biriydi. Elimizde çok sağ kanat oyuncusu var. En son takıma Tete geldi. Zaniolo'nun da ayrılma durumu var. O da bitme aşamasında" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti ve Play-Off turunda Molde'nin rakibi oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Kazanmamız gerektiğini maçtan önce takıma söyledim. Bir yandan da ülke puanı var. Bugün kazanmak çok önemliydi. Maçı kazanarak bitirdik. Maçın başında iyi başladık. Bir önceki maça göre çok daha istekliydik. Öndeki baskılar, rakip sahadaki kurduğumuz üstünlük golü getirdi. İkinci golü bekledim ama bunu bulamadık. Devre arasında yaptığımız değişiklikleri maçtan önce planlamıştım. Mertens ve Kerem gibi çok fazla maç oynayan oyuncularımız vardı. Zaha ve Bakambu'yu aldık. 10 kişi kalınca oyun dizilişimiz değişti. Topa sahip olmaya devam ettik. Genel olarak baktığımızda 10 kişi kaldığımızdan sonra kötü işler yapmadık. 1-0 galip ayrıldık. Bizi desteleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

"RASHİCA'NIN DURUMUNU MAÇ SONU ÖĞRENDİM"

Rashica'nın Beşiktaş'a transferini maçtan sonra öğrendiğini söyleyen Buruk, "Kayseri maçından sonrada söyledim. Icardi'yi hazırlıyoruz. Bugün de kendi işini yaptı. Baskıları takımı öne çıkardı. Genel olarak iyiydi. Hem kendisi iyi iş yaptı hem de takımı öne çıkardı. Birbirine alışan bir takımız. İlk defa bir arada oynayan oyuncularımız vardı. Zaman içerisinde birbirlerine alışacaklar. Rashica'nın durumunu maç sonu öğrendim. O bölgede bizim için alternatif oyunculardan biriydi. Elimizde çok sağ kanat oyuncusu var. En son takıma Tete geldi. Zaniolo'nun da ayrılma durumu var. O da bitme aşamasında. İlgilendiğimiz oyuncular var. Yolumuza bakacağız. Takımın orta alanda istediğimiz bir oyuncu olursa kriterimiz iyi bir oyuncu olması. Geldiğinde bize çok katkı yapacak oyuncu arıyoruz. Lig ve Avrupa'da mücadele edeceğiz. Orta sahadaki oyuncularımızın sayısını arttırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÖNCELİĞİM TRABZONSPOR MAÇI"

Önceliğinin içeride oynanacak Trabzonspor maçı olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Molde, geçen sene Norveç ligi şampiyonu. Kadrosuna baktığımızda Linnes'i biliyoruz. İkinci golü atan oydu. Molde kaliteli bir takım. Sentetik sahada oynuyorlar. Rakiplerimiz hep 3'lü ve 5'li savunmalar oynuyorlar. Rakibimizi inceleyeceğiz ama baktığınızda bu hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçı daha önemli bizim için. Önce bu maça hazırlanacağız. Sonrasında da Molde maçına bakacağız. Ama dediğim gibi önceliğim Trabzonspor maçı" dedi.

"YILLARDIR BURAYA GELEMEYEN TÜRK TAKIMLARI VAR"

Şampiyonlar Ligi'ne katılmalarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Okan Buruk, "Sezon başı önceki sezonlara göre daha erken başladık. 3 hafta tatil sonrası 2 - 2.5 hafta oyuncular tatil yaptı. Şampiyonluk kutlamasıyla beraber 3 hafta. Tatil dönüşünde tekrardan hazırlıklara başladığımızda hava girmeye başladık. Bireysel performanslar yukarıya doğru gidiyor. Türkiye için önemli olan Play-Off turuna geldik. Yıllardır buraya gelemeyen Türk takımları var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bu da Türk futbolu için maddi ve manevi çok önemli. Yolun büyük bir kısmını kat ettik. Sadece 2 final maçı kaldı. Lucas'ı maçın bir bölümü çıkarmayı düşünüyordum. Çok şansız bir kart oldu bizim için. Takım adına çok değerli bir oyuncu. Top kazanım olarak da bugün çok iyiydi. Bizim açımızdan büyük bir şansızlık oldu. Stoper hattı için gidişata bakacağız. Her mevkide çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR'DE BUNU TECRÜBE ETMİŞTİK"

Oyuncuları sürekli motive etmenin çok önemli olduğunu söyleyen Buruk, "Üst üste maç oynadıkça kondisyondan söz etmek yerine oynayan oyuncaları nasıl dinlendireceğiz bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Başakşehir'de bunu tecrübe etmiştik. Kurduğumuz kadro bunun en büyük nedenlerinden biri şu an. Maç sayısının fazla olması da kadro yapılanmasında bir etken oldu. Oyuncaları motive tutmak önemli. Burada önemli olan kazanarak devam etmek. Galatasaray takımı hep kazanmak zorunda. Geçen senede böyle olmuştu. Böyle olmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ ANGELİNO'NUN EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİYDİ"

Angelino'nun en iyi maçı olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Bence bu maç Angelino'nun en iyi maçlarından biriydi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda bir sakatlık geçirmişti. Onu biraz dinlendirdik. Çizgiyi kullanması ve hücumdaki etkinliği bizim için olumluydu" dedi.

"TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYABİLECEK BİR TRANSFER YAPTIK"

Kerem Demirbay gibi önemli bir oyuncuyu takıma kattıklarını dile getiren Okan Buruk, "Kerem Demirbay, yıllarca Almanya 1'inci Lig'inde, Almanya Milli Takımı'nda oynamış önemli bir oyuncu. İyi bir oyuncu aldık. Türk statüsünde oynayabilecek bir transfer yaptık. Onun yanında orada 5 tane oyuncumuz var. Bir tane daha oyuncu olmayı düşünüyoruz. Bunda da yüzde yüz emin olmamız gerekiyor. Galatasaray standardında, direkt bize katkı verecek olursa kadromuzun içine katmayı düşünüyoruz. Transfer bitene kadar birçok fırsat çıkabiliyor. Geçen sene Zaniolo'da yaşadık. Bununla ilgili bekleyeceğiz. Yine fırsatlar çıkacak. Kadromuzu güçlendirmek için başkanımız, yönetim kurulumuz, Erden Bey bunla ilgili çalışmalara devam ediyor. Biz de çalışıyoruz. Olabilecek en iyi kadroyu kuracağız. Zaten iyi bir kadro kurduk. Bunun üstüne daha eksik yerlerimize ekleme yapacağız" diye konuştu.