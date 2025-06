Galatasaray Olağan Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

GALATASARAY'DA haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Düzenlenen toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve divan kurulu üyeleri katıldı. Ayrıca Galatasaray'ın bu sene kazandığı 25'inci lig şampiyonluğu kupası ve Türkiye Kupası kürsüde sergilenirken, toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Adası hakkında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Dün itibarıyla Adamızın havuz bölümünde siz değerli üyelerimiz aileleri ve misafirlerin kullanımına açtık. Size geçmiş toplantılarda ifade ettiğim gibi Ada'da yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların ilk kısmı tamamlandı. Yaz döneminde çalışmalarımız belirli alanlarda devam ederek kış aylarında geri kalan bölümünü de tamamlayacağız. Galatasaray Adası tüm Galatasarayların gurur duyacağı, güzel İstanbul'umuzun parmakla gösterilen değerlerinden biri haline getirmek üzereyiz. Bu vesileyle tüm üyelerimizi burada buluşmaya ve adamızın tadını çıkarmaya davet ediyorum" dedi.

'SONUNDA YİNE İYİLER KAZANDI'

Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarına değinen Özbek, "Bugün futbol takımımızın kazandığı kupaların da sergilenmesi amacıyla sizlere huzuruna getirdik. Türkiye'nin ilk beş yıldızı takımının yönetim kurulu olarak karşınızda bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Burada yaşadığımız en büyük zorluk, sahada yapmak istediğimiz mücadeleyi sürekli saha dışına çekmeye çalışanlara karşıydı. Sezon boyunca akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla ve tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık; ama ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi oynayan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyiler kazandı" ifadelerinde bulundu.

'SEVGİ VE SAYGI ORTAMININ EN ÖNEMLİ DESTEKÇİSİ OLDUNUZ'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti

"Ben tüm bu zorlu süreçte yanımızda olan siz değerli divan üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray'ın başka hiçbir kulüpte göremediğimiz değerleri ile bizi gerektiğinde eleştirdiniz, önerilerinizi sundunuz, yanımızda oldunuz. Göreve geldiğim günden bugüne camiamızda yaratmaya çalıştığımız sevgi ve saygı ortamının en önemli destekçisi oldunuz. Bunun için hepinize çok büyük teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımız, stadımızı tüm rakiplerimizin hayran olduğu bir ortama çeviren değerli kardeşlerim… Sizlere buradan bir kez daha teşekkürlerimi gönderiyorum."

'ŞAMPİYON OLDUK, KUPALARI KAZANDIK DİYE BİZE DURMAK YOK'

Bu seneki hedeflerinin sadece Türkiye'de şampiyonluk olmadığını dile getiren Dursun Özbek, "Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda, her maçta son saniyeye kadar birlikte mücadele edeceğiz. Hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Buna yürekten inanıyorum. Değerli arkadaşlarım… Tabii ki şampiyon olduk, kupaları kazandık diye bize durmak yok. Şimdi daha çok çalışacağız. Her zaman söylediğim gibi bizim büyük hayallerimiz, o hayalleri gerçeğe dönüştürecek gücümüz ve irademiz var. Galatasaray'ımızı çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakmak için hiç durmayacağız. Bu sene hedefimizde sadece Türkiye'de şampiyonluk yok. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef… Yani Türk olmayan takımları yenmek var. Yarıştığımız her branşta sürdürülebilir bir başarı için çalışmak var. Her sporcumuzla madalya kazanmak için mücadele etmek var. Başladığımız projeleri sona erdirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak var. Galatasaray'ın her geçen gün daha da parlayan geleceği için durmadan çaba göstermek var. İnanıyoruz. Başaracağız" diyerek sözlerini noktaladı.