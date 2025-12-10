UEFA Şampiyonlar Ligi: Monaco: 1 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta Balogun'un 68. dakikada attığı golle sonuçlandı. Galatasaray'da üç oyuncu sarı kart gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Minamino kale önünde Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yer kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Danny Makkelie penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada penaltıda topun başına geçen Denis Zakaria'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır penaltıyı ayaklarıyla çıkardı.
57. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içine girer girmez Victor Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarıya gitti.
59. dakikada sol taraftan ceza sahası içine sarkan Minamino'nun pasında kale önünde bulunan Balogun'un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan dışarıya çıktı.
62. dakikada Minamino'nun pasında Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılan Balogun'un sağ taraftan ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
68. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Balogun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
79. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın pasında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Gabriel Sara'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan dışarı çıktı.
Stat: II. Louis
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries
Monaco: Hradecky, Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu, Caio Henrique, Denis Zakaria, Lamine Camara, Akliouche, Minamino (Jordan Teze dk. 75), Aleksandr Golovin (Ouattara dk. 82), Balogun (Mika Biereth dk. 86)
Yedekler: Philipp Köhn, Yann Lienard, Paul Pogba, Idumbo Muzambo, Ilenikhena, Lucas Michal, Mamadou Coulibaly
Teknik Direktör: Sebastien Pocognoli
Galatasaray: Uğurcan Çakır (Günay Güvenç dk. 68), Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Mauro Icardi dk. 79), Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan (Yunus Akgün dk. 63), Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Furkan Koçak, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Çağrı Hakan Balta
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Balogun (dk. 68) (Monaco)
Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) - İSTANBUL