Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi: Monaco: 1 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Monaco: 1 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta Balogun'un 68. dakikada attığı golle sonuçlandı. Galatasaray'da üç oyuncu sarı kart gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Minamino kale önünde Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yer kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Danny Makkelie penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Denis Zakaria'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır penaltıyı ayaklarıyla çıkardı.

57. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içine girer girmez Victor Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarıya gitti.

59. dakikada sol taraftan ceza sahası içine sarkan Minamino'nun pasında kale önünde bulunan Balogun'un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan dışarıya çıktı.

62. dakikada Minamino'nun pasında Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılan Balogun'un sağ taraftan ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

68. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Balogun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

79. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın pasında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Gabriel Sara'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan dışarı çıktı.

Stat: II. Louis

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Monaco: Hradecky, Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu, Caio Henrique, Denis Zakaria, Lamine Camara, Akliouche, Minamino (Jordan Teze dk. 75), Aleksandr Golovin (Ouattara dk. 82), Balogun (Mika Biereth dk. 86)

Yedekler: Philipp Köhn, Yann Lienard, Paul Pogba, Idumbo Muzambo, Ilenikhena, Lucas Michal, Mamadou Coulibaly

Teknik Direktör: Sebastien Pocognoli

Galatasaray: Uğurcan Çakır (Günay Güvenç dk. 68), Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Mauro Icardi dk. 79), Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan (Yunus Akgün dk. 63), Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Furkan Koçak, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Çağrı Hakan Balta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Balogun (dk. 68) (Monaco)

Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
title