Galatasaray, Mathias Ross ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray, Mathias Ross ile Yollarını Ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Eylül 2022'de transfer ettiği Danimarkalı stoper Mathias Ross ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ross, takımda forma şansı bulmakta zorlandığı için kiralık olarak NEC Nijmegen ve Sparta Prag'a gönderilmişti.

GALATASARAY, 24 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Eylül 2022'de Danimarka ekibi Aalborg'dan 1 milyon 750 bin Euro'ya kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross ile yollarını ayırdığını duyurdu. Galatasaray'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Ross. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan Mathias Ross, NEC Nijmegen ve Sparta Prag'a kiralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

Günlerdir yanan İzmir'den sevindiren haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma

26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.