Galatasaray, Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Old Trafford Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, iki takım için de önemli bir karşılaşma olacağını aktararak, "Bu statta olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu zamana kadar Avrupa'da olan başarıları devam ettirmek istiyoruz. Biz hazırız. Ligdeki iyi performansımızı Şampiyonlar Ligi'nde de devam ettirmek istiyoruz. İlk maç itibarıyla aldığımız beraberlik… İlk yarıda iyi oynamıştık, ikinci yarıda iyi oyunumuzu devam ettiremedik. Bu maçın bütününde hem iyi oynamak hem de güzel sonuç almak istiyoruz. Ne kadar başarısız olsalar da önemli bir kadro, önemli bir deplasman. Kazanmak için her şeyi yapacaklar. Biz de planlarımızla hazır olmaya çalışacağız. Hedefimiz tabi ki kazanmak" diye konuştu.

"SACHA BOEY İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK"

Taktik çalışmayı İstanbul'da yaptıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "İki gün önce maç oynadık, hazırlanmak için çok fazla zaman yoktu. Taktik çalışma yaptık. Orada da yarınla ilgili planımızı çalıştık. Rakibin artılarıyla eksileriyle ilgili düşüncelerimiz var. Sol bekte orijinal bir oyuncuları yok ve yarın orada ne yapacaklar bilmiyoruz. Yarın kendi planlarımızı uygulamaya çalışacağız. Manchester United'ın bütün aksiyonları, geçiş oyunları, hücumları Marcus Rashford ile şekilleniyor. Sacha Boey için önemli bir maç olacak. Rashford'u kullanmaya çalışıyorlar. Yarın Boey'den ofansif katkı bekliyoruz. Sadece defans yapmasını beklemeyeceğiz. Bu oyunun iki yönünde Galatasaray ve Boey için önemli bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.

"BU ARENADA OLMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Kadroya sonradan dahil olan oyuncuları her geçen hafta takıma eklediklerini belirten Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Zaman geçtikçe oyuncularımızı hazırlıyoruz. Zaha ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı. Tanguy Ndombele'yi tam kullanamadık. Hakim Ziyech'i kullanıyoruz. Bir yandan yarışırken bir yandan da oyuncuları takıma dahil etmeye çalışıyoruz. Bu arenada olmayı önemsiyoruz. Burada iyi oynamaya kendimizi hazır hissediyoruz. En tehlikeli maçlar bunlardır. Manchester her ne kadar iyi olmasa da kendisi için çıkış maçına çıkacak. Bu tür maçlar sizi daha da geriye götürebilir ama böyle maçlar çıkış için seçenek de olabilir. Kendi oyunumuzu oynarsak rakibimize zorluklar yaşatabiliriz. Kazanmak istiyoruz. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizim de çok önemli oyuncularımız var. Biz de kazanmak için en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız."

"HİÇBİR MAÇ OYNANMADAN KAZANILMIYOR"

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden her takımın birbirini yenebileceğini ifade eden Okan Buruk, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım önemli. Kopenhag maçında ilk yarıda kazanmayı hak etmiştik. Ama karşılaşma ikinci yarıda 2-0 oldu ve 2-2 sona erdi. O maçta alınan 1 puan şu an Kopenhag ile bizi ikinci sırada tutuyor. Bundan sonraki maçlarda hedefimiz hep kazanmak olacak" diyerek sözlerini tamamladı.