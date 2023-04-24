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Galatasaray maçının önüne geçen pozisyon için hakem yorumcuları hemfikir oldu: Faul var

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılıların attığı ilk gol çok konuşuldu. Sergio Oliveira'nın golden önce rakibine faul yapıp yapmadığı tartışılırken, pozisyonu yayıncı kuruluşun hakem yorumcuları değerlendirdi. Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım gol öncesinde faul olduğunu belirtti. Hakem yorumcuları Rashica'nın kazandığı penaltı için ise yanlış karar değerlendirmesini yaptı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların, attığı ilk gol öncesinde yaşananlar tartışma yarattı.

"OLIVEIRA RAKİBİNE FAUL YAPIYOR"

Galatasaray'ın attığı ilk gol öncesinde Sergio Oliveira'nın rakibine faul yapıp yapmadığı çok tartışıldı. beIN Sports yorumcuları Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım pozisyonu değerlendirdi. Yorumcular, gol öncesinde faul olduğu görüşünde birleşti. Eski hakem Bülent Yıldırım yaptığı yorumda, "VAR'ın müdahale edebileceği netlikte değil. Sergio Oliveira rakibine faul yapıyor." dedi.

Galatasaray maçının önüne geçen pozisyon için hakem yorumcuları hemfikir oldu: Faul var

"BÖYLE PENALTI OLMAZ"

64. dakikada Rashica'nın kazandığı ve Icardi'nin gole çeviremediği penaltı için ise hakem yorumcuları, "Yanlış karar." dedi. Deniz Çoban yaptığı yorumda "Böyle penaltı olmaz. Bir öncekinde VAR karıştı, çakıl taşını aradı ve buldu. O zaman burada da karışmasını beklerim. Çağırıp 'Ne gördün?' diye hakeme sormak lazım." dedi.

Galatasaray maçının önüne geçen pozisyon için hakem yorumcuları hemfikir oldu: Faul var

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