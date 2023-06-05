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Galatasaray maçında Brezilyalı taraftarın çağrısına Jesus'tan çıldırtan tepki: Skandal, derhal gönderin

Spor Haberleri

Galatasaray derbisini 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kulübenin arkasındaki Flamengo taraftarına verdiği tepki olay oldu. Portekizli hoca, kendisini Flamengo'ya çağıran taraftara gülerek reaksiyon verdi. Bu hareketi sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada "Skandal görüntü", "Derhal gönderin" gibi yorumlarda bulundu.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sezonun son derbisinde rakibine 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilyalı bir taraftarla yaşadıkları ise gündem oldu.

FLAMENGO TARAFTARINA OLAY TEPKİ

Jorge Jesus, Galatasaray maçında Osayi-Samuel'e taktik vermek üzere ayağa kalktığı sırada kulübenin arkasındaki Brezilyalı bir taraftar, Portekizli hocaya Flamengo'ya dönmesi için çağrı yaptı. Bunun üzerine Portekizli hocanın taraftara gülerek cevap vermesi kıyameti kopardı.

FENERBAHÇELİLER AYAKLANDI

Fenerbahçe taraftarları Jorge Jesus'un oldukça ciddiyetsiz olduğunu belirterek, Portekizli hocayla sözleşme yenilenmemesi gerektiğini söyledi. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda "Skandal görüntü", "Derhal gönderin" yorumlarında bulundu.

Jorge Jesus'un o anları:

Galatasaray maçında Brezilyalı taraftarın çağrısına Jesus'tan çıldırtan tepki: Skandal, derhal gönderin

Galatasaray maçında Brezilyalı taraftarın çağrısına Jesus'tan çıldırtan tepki: Skandal, derhal gönderin

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Flamengo Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Ayt Sali:

baska sorun yokmu allah akil versin hepinise

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Kadir Kara:

herşey çok iyi, sadece gülüşü mü sıkıntı fenerbahçede :)) önce o yönetimin yollanması lazım bu kulübün başından

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levent tugcu:

Adam napsın daha. Yoktan var etti takımı. Sıkıntı ali koç ve ekibi

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