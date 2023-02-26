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Galatasaray maçı sonrası sürpriz ayrılık! Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi başlıyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor'un genç hocası Francesco Farioli, Galatasaray'a kaybettikleri hazırlık maçından sonra istifasını sundu. Akdeniz ekibinin resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Teknik direktörlük koltuğu için F.Bahçe'de şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal'ın ismi geçiyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırma kararı aldı. Genç hoca, 4-2 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından oyuncularıyla vedalaştı.

İSTİFA ETTİ

Yayıncı kuruluş muhabiri Deniz Biricik, "Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli yönetime istifasını sundu. Farioli'nin kısa bir zaman önce bebeği dünyaya geldi. Ailesi İtalya'da. Ailesine daha fazla vakit ayırmak ve İtalya'da olmak istiyor" bilgisini aktardı. Yayıncı kuruluş beIN Sports, Farioli'nin ardından en güçlü adayın Ersun Yanal'ın olduğunu duyurdu.

Galatasaray maçı sonrası görevi bıraktı! Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi başlıyor

1.55 ORTALAMA YAKALADI

Aralık 2021'de Bülent Korkmaz'dan koltuğu devralan Farioli, Alanyaspor'daki 47 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyetle 1.55 puan ortalaması yakaladı. Ancak son 4 maçta alınan 1 puan, dengeleri bozdu. 33 yaşındaki teknik direktör, Alanyaspor'dan önce Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Aytemiz Alanyaspor Francesco Farioli Ersun Yanal Spor Haberler

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