Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 7. galibiyetini aldı

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek, Avrupa kupalarında İngiliz takımları karşısındaki 7. galibiyetini elde etti.

Galatasaray, Liverpool maçıyla Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı 7. galibiyetini kazandı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz takımı Liverpool'u 1-0'lık skorla yendi. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle 27. maçını oynadı. Bugüne kadar İngiliz temsilcilerinden Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşı karşıya gelen Aslan, 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Liverpool ise Türk takımlarıyla oynadığı 14. müsabakada 6. mağlubiyetini yaşadı. İngiliz takımı diğer maçlarda 6 kez kazanırken, 2 defa da berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
