Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Mağlup Etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyet İngiltere basınının spor sayfalarında geniş bir şekilde yer aldı.

BBC Spor'un İstanbul'da maçı izleyen baş yazarı Phil McNulty Galatasaray analizinde "İngiliz takımlarını Galatasaray'ın meşhur Ali Sami Yen Stadyumu'nda selamlayan 'Cehenneme Hoşgeldiniz' karşılaması yoktu ama yeni Rams Park Stadı da bunun gibi hakiki bir spor gösterisinde bir o kadar hasmaneydi" diyor.

McNulty "İstanbul'a bakan bir tepedeki stadyumda başlama düdüğünden saatler önce de bir ses duvarı oluştuğunu" söylüyor.

Tezahüratın sadece Liverpool'a daha sonra iptal edilen bir penaltının verildiği maçın sonlarında durduğunu belirtiyor.

" Liverpool'un topa sahip olduğu anlar sağır edici bir ıslıkla karşılandı ve Osimhen'in golü ve son düdükle birlikte bir histeri yaşandı" diyen McNulty şöyle devam ediyor;

" Liverpool'un böyle bir atmosferde küçüldüğünü söylemek abartı olur ama İstanbul'daki bütün deplasmanlar zor olacak ve fanatik Galatasaray taraftarlarının yarattığı ortam, Premier Lig şampiyonunun hayal kırıklığı dolu bir gece daha yaşamasında büyük bir rol oynadı."

Guardian gazetesi Liverpool'un ortaya koyduğu oyunun, Menajer Arne Slot'u sonuçtan daha çok üzebileceğini söylüyor.

Bunun yanında Victor Osimhen'in ilk yarıdaki penaltısıyla yenilen Liverpool'un savunmada da kötü işaretler verdiği yorumunda bulunuyor.

Gazete "Galatasaray'ın golcüsü ikinci yarının ilk dakikalarında iki şansı harcamasaydı, yenilgi daha ağır olabilirdi" diyor.

'Sağır eden ıslıklar'

Guardian "Rams Park ya da sponsorsuz ismiyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin başlama düdüğünden 45 dakika önce şarkılara başladığını aktarıyor ve Liverpool topa her dokunduğunda kesintisiz, sağır edici ıslıkların geldiğini" aktarıyor.

Ayrıca dev ekranlarda Liverpool'un trafik kazasında ölen futbolcusu Diego Jota'nın anılmasıyla "klas bir atmosfer" yaşandığını vurguluyor.

Times gazetesi de "Arne Slot'un takımı Galatasaray'ın sağır edici kazanında yumuşadı, çok fazla hata yaptı ve Victor Osimhen'in penaltısıyla yenildi" diyor.

Gazete "Liverpool'un hakkıyla galibiyeti hak ettiğini söyleyebileceği bir gece değildi" yorumunu yapıyor.

Times ayrıca Allison ve Hugo Etikite'nin de sakatlanmasının Liverpool adına işleri daha da karıştırdığını vurguluyor.

'Slot'un geri tepen kumarı'

Independent gazetesi ise, "Slot'un geri tepen kumarı" başlıklı maç yazısında takımın İstanbul'da kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasını kast ederek "Liverpool'un İstanbul hatıraları hep güzel olacak fakat bu İstanbul gezisinde değil" diyor.

Gazete "Liverpool'un Galatasaray'a sadece yenilmediğini aynı zamanda ezildiğini" de kaydediyor.

Liverpool'daki oyuncu rotasyonunun kopuk ve organize olmadığını vurguluyor.

Alexander Isak'ın oynaması beklenirken Muhammed Salah'ı kulübede bırakmanın ve Dominik Szoboszlai'yi sağ bekte oynatma kumarının geri teptiği kaydediliyor.

Gazete "Barış Alper Yılmaz'ın işkence ettiği Szoboszlai Victor Osimhen'in gole çevirdiği penaltıya neden oldu…Slot'un amacı Salah'ı Chelsea maçı için dinlendirmekse, yerine Hugo Etikite ve Allison'ın sakatlıkları geldi" diyor

Gazete Osimhen için de şu yorumları yapıyor.

"Bu bize Osimhen'in futbolun hala müthiş golcülerinden bir olduğunu hatırlattı. Napoli'nin üç yıl önce Liverpool'u farklı yendiği maçın kahramanı, gücünden hiçbir şey kaybetmemiş."

Daily Telegraph da Slot'un Salah'I 60 dakika boyunca kulübede tutma tercihinin geri teptiği görüşünde.

Sun gazetesi de hakem Clement Turpin'in Konate ceza sahasında düşürüldüğünde penaltı çalarak Liverpool'a "bir can simidi attığını" söylüyor.

Fakat VAR'ın doğru bir şekilde Liverpoollu savunmacının değil, Wilfrid Singo'nun topa müdahale ettiğini tespit ettiğini kaydediyor.

Gazete "Kurtuluş yoktu ve bir kurtuluşu da hak etmediler" yorumunu yapıyor.