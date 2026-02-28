Haberler

Galatasaray-Liverpool maçının takvimi belli oldu

Galatasaray-Liverpool maçının takvimi belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonucunda Galatasaray'ın rakibi İngiltere Premier Lig devi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turundaki ilk karşılaşmasını 10 Mart Salı günü saat 20.45'te İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Liverpool deplasmanında yapacak. Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain – Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti.
  • Galatasaray'ın Liverpool ile ilk maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45'te İstanbul'da oynanacak.
  • Galatasaray'ın Liverpool ile rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Liverpool deplasmanında yapılacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray'ın rakibi İngiltere Premier Lig devi Liverpool oldu.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turundaki ilk karşılaşmasını 10 Mart Salı günü saat 20.45'te İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Liverpool deplasmanında yapılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain – Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı açıklandı. Olası yarı final senaryosunda ise Real Madrid – Manchester City ve Atalanta – Bayern Münih eşleşmelerinden gelecek takımlardan biri rakip olacak.

SON 16 EŞLEŞMELERİ

  • Paris Saint-Germain – Chelsea
  • Galatasaray – Liverpool
  • Real Madrid – Manchester City
  • Atalanta – Bayern Münih
  • Newcastle United – Barcelona
  • Atletico Madrid – Tottenham
  • Bodo/Glimt – Sporting
  • Bayer Leverkusen – Arsenal
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

İran'a saldırı başladı! Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler

Tahran'ın kalbinden dumanlar yükseliyor! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti
Milyoner'de '5 çocuk annesiyim' dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

"5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide alacaktı, dehşeti yaşadı
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

Kuraklıkla boğuşan dünyaca ünlü gölümüzden sevindiren haber
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edildi

İBB operasyonunda gözaltına alınmıştı! Görevine döndü