Galatasaray'la da anılıyordu! Eski Fenerbahçeli Berke Özer hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Geride bıraktığımız sezonlarda Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Lille kalecisi Berke Özer, BeIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ŞU ANKİ KAFAMLA BAŞARILI OLABİLİRDİM'

Geçmiş dönemdeki kafa yapısı ile şu anki kafa yapısında büyük farkların olduğunu dile getiren Berke Özer, "Fenerbahçe gibi bir camiada oynamak kolay değil. Kötü oynadığınızda tepki olması normal. Ama bunu şu an böyle düşünüyorum. O zaman futbolu bırakmayı bile düşündüm. Doğduğum günden beri Fenerbahçeliyim onun da duygusal baskısı oluyor. 3-4 ay evden çıkmadığım dönemler olmuştu. Daha güçlü kalabilirdim. Şu an dönüp baktığımda o günleri yaşadığım için bugün bu noktadayım. 2-3 sene önceki kafa yapımla şu andaki arasında çok büyük fark var. Belki şu andaki kafamla Fenerbahçe'de olsaydım başarılı olabilirdim." dedi.

'DÜNYANIN EN ZOR DİLİ'

Fransızca öğrenmeye başladığını ifade eden 25 yaşındaki kaleci, 'Fransızca öğrenmeye çalışıyorum. Bence dünyanın en zor dili. Elimden geldiği kadar konuşmaya çalışıyorum. Bazen hocalarımla Fransızca konuşmaya çalışıyorum. Çabalıyorum öğrenmek için. Hayatınızın her noktasına dokunabilecek bir şey.' ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇELİYİM'

Yaz transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan, sarı-kırmızılılar ile anlaştığı da iddia edilen Berke Özer, 'Hangi takımı tutuyorsun?' sorusuna da cevap vererek, "Doğduğum günden beri Fenerbahçeliyim." sözlerini sarf etti.

'ÜZERİMDE ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR'

Eyüpspor'daki hocası Arda Turan'la ilgili de yorum yapan milli file bekçisi, "Arda Turan ile çalışmasaydım bugün burada olabileceğimi zannetmiyorum. Üzerimde çok büyük emeği var. Benimle saha dışında da çok ilgilendi." şeklinde konuştu.